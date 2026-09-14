Ramalan Zodiak Pisces 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini bisa menjadi hari yang sulit jika zodiak Pisces tidak berhati-hati. Pisces perlu tetap fokus pada pekerjaan atau mungkin akan melewatkan tenggat waktu hari ini. Jika sedang mengerjakan dokumen penting, Pisces perlu menanggapinya dengan serius.

Lebih baik Pisces menyelesaikan pekerjaan jauh-jauh hari agar tidak ada masalah yang tidak terduga muncul. Jangan pernah biarkan hambatan menghalangimu dalam mencapai tujuan.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Senin, 14 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Waspadalah karena pasangan zodiak Pisces sepertinya sedang terjebak dalam perubahan waktu. Terkait karir, Pisces mendapatkan respons yang diharapkan dan kabar baik tentang ujian kepegawaian yang baru saja diikuti.



Sementara itu, lakukan penyesuaian dan keseimbangan antara pekerjaan dan waktu luang, agar tidak kelelahan dan tetap sehat. Terkait keuangan, periode ini menguntungkan karena pisces akan memperoleh properti berupa tanah atau bangunan.



Cinta Pisces

Pasangan Pisces seperti terjebak dalam perubahan waktu. Dia mungkin menyalahkan Pisces atas masalah yang sedang terjadi dan tidak menyadari betapa sulitnya proses ini bagi kalian berdua. Cobalah membuat rencana untuk berkembang ke arah yang berbeda.

