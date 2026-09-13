Soal Cinta Tak Banyak Pertimbangan, 6 Zodiak Ini Disebut Paling Romantis

JawaPos.com - Jatuh cinta dapat membuat seseorang melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Perasaan yang muncul juga sering membuat seseorang menjadi lebih perhatian, berani, dan terbuka kepada orang lain.

Dalam astrologi, terdapat sejumlah zodiak yang dianggap memiliki kecenderungan lebih mudah membuka hati. Mereka biasanya dikenal emosional, romantis, penuh perhatian, atau memiliki keinginan kuat untuk membangun kedekatan dengan seseorang.

Dilansir dari Everygirl, berikut enam zodiak yang disebut memiliki kecenderungan mudah jatuh cinta.

1. Cancer Cancer dikenal sebagai zodiak yang memiliki sisi emosional cukup kuat. Mereka umumnya menginginkan hubungan yang memberikan rasa nyaman, aman, dan kedekatan secara emosional.

Sifat perhatian serta kecenderungan untuk merawat orang yang disayangi membuat Cancer relatif mudah membangun ikatan. Ketika sudah merasa cocok dan mendapatkan kasih sayang yang diharapkan, mereka tidak segan membuka hati lebih dalam.

2. Libra Bagi Libra, hubungan romantis dapat menjadi bagian penting dalam kehidupan. Zodiak ini menyukai keharmonisan, keseimbangan, serta hubungan yang dibangun berdasarkan rasa saling menghargai.

Mereka juga memiliki pandangan romantis mengenai pasangan dan hubungan ideal. Karena itu, ketika menemukan seseorang yang dianggap sesuai dengan gambaran tersebut, Libra dapat dengan cepat tertarik dan mulai menaruh perasaan.

3. Leo Leo memiliki karakter percaya diri, ekspresif, dan penuh semangat. Kepribadian tersebut membuat mereka mudah menarik perhatian sekaligus menikmati hubungan yang dipenuhi kehangatan.

Dalam urusan asmara, Leo senang mendapatkan perhatian, tetapi mereka juga mampu memberikan kasih sayang secara terbuka. Ketika menemukan orang yang mampu membuat mereka merasa istimewa, perasaan cinta Leo dapat tumbuh dengan cepat.