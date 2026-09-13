Bukan Sekadar Hoki, 5 Zodiak Ini Punya Karakter Kuat untuk Jadi Pebisnis Sukses

JawaPos.com - Kesuksesan dalam dunia bisnis tentu tidak hanya ditentukan oleh zodiak. Modal, strategi, kerja keras, pengalaman, kemampuan membaca pasar, hingga keberanian mengambil keputusan memiliki peran yang jauh lebih besar.

Meski begitu, astrologi kerap digunakan sebagai cara untuk melihat kecenderungan karakter seseorang. Beberapa zodiak dianggap mempunyai sifat yang mendukung aktivitas kewirausahaan, seperti sabar, disiplin, analitis, berani, dan pandai membangun relasi.

Dilansir dari Moneycontrol, terdapat lima zodiak yang disebut memiliki karakter kuat untuk merintis usaha sekaligus membangun kekayaan dalam jangka panjang.

1. Taurus Taurus dikenal menyukai kenyamanan, keindahan, dan kehidupan yang mapan. Ketertarikan tersebut membuat mereka dianggap cocok menjalankan bisnis yang berkaitan dengan gaya hidup, estetika, maupun produk bernilai tinggi.

Keunggulan Taurus terletak pada sifatnya yang sabar dan realistis. Mereka tidak terburu-buru mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi cenderung memilih membangun usaha secara bertahap.

Keteguhan dan orientasi terhadap tujuan jangka panjang membuat Taurus mampu bertahan ketika bisnis belum menghasilkan sesuai harapan.

2. Scorpio Scorpio memiliki karakter intens, berani, dan penuh perhitungan. Mereka juga dikenal mempunyai kemampuan membaca situasi serta memahami karakter orang lain.

Kemampuan tersebut dapat menjadi modal penting ketika melakukan negosiasi, membangun kerja sama, atau menentukan strategi bisnis.

Scorpio juga cenderung tertarik pada peluang yang menawarkan perkembangan dan perubahan besar. Ketika menemukan kesempatan yang dianggap menjanjikan, mereka dapat mengerahkan fokus dan energinya secara maksimal.