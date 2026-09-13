Saat Ekonomi Sulit, 4 Zodiak Ini Justru Tetap Punya Simpanan Harta

JawaPos.com – Kondisi ekonomi yang tidak menentu dapat membuat banyak orang harus lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Namun, ada sebagian orang yang terlihat tetap mampu menjaga kondisi keuangannya meskipun situasi sedang kurang menguntungkan.

Dalam astrologi, kemampuan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter tertentu dari beberapa zodiak. Ada yang dikenal gemar menabung, pandai membuat perencanaan, hingga berani mengambil risiko setelah melakukan pertimbangan matang.

Kendati demikian, astrologi bukanlah ukuran pasti mengenai kondisi finansial seseorang. Kebiasaan mengatur pengeluaran, tingkat pendapatan, serta keputusan keuangan tetap menjadi faktor yang jauh lebih menentukan.

Dilansir dari AstroTalk, berikut empat zodiak yang disebut memiliki karakter kuat dalam menjaga keuangan, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang sulit.

1. Taurus Taurus sering digambarkan sebagai zodiak yang mengutamakan keamanan dan kestabilan, termasuk dalam urusan finansial.

Mereka cenderung tidak menyukai keputusan keuangan yang terlalu berisiko. Daripada mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat, Taurus lebih nyaman membangun kondisi finansial secara perlahan dan konsisten.

Kebiasaan menyisihkan uang serta mempertimbangkan kebutuhan sebelum berbelanja menjadi salah satu kekuatan mereka. Taurus juga dikenal cukup sabar dalam menunggu hasil dari keputusan finansial yang dibuat.

Karena itulah, mereka kerap digambarkan sebagai pribadi yang tetap memiliki cadangan ketika kondisi ekonomi sedang mengalami tekanan.

2. Capricorn Capricorn dikenal sebagai pribadi pekerja keras, disiplin, dan memiliki orientasi kuat terhadap masa depan. Karakter tersebut membuat mereka cenderung serius ketika berbicara mengenai pengelolaan uang.