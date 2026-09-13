Saat Ekonomi Sulit, 4 Zodiak Ini Justru Tetap Punya Simpanan Harta

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kondisi ekonomi yang tidak menentu dapat membuat banyak orang harus lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Namun, ada sebagian orang yang terlihat tetap mampu menjaga kondisi keuangannya meskipun situasi sedang kurang menguntungkan.
Dalam astrologi, kemampuan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter tertentu dari beberapa zodiak. Ada yang dikenal gemar menabung, pandai membuat perencanaan, hingga berani mengambil risiko setelah melakukan pertimbangan matang.
Kendati demikian, astrologi bukanlah ukuran pasti mengenai kondisi finansial seseorang. Kebiasaan mengatur pengeluaran, tingkat pendapatan, serta keputusan keuangan tetap menjadi faktor yang jauh lebih menentukan.
Dilansir dari AstroTalk, berikut empat zodiak yang disebut memiliki karakter kuat dalam menjaga keuangan, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang sulit.
Taurus sering digambarkan sebagai zodiak yang mengutamakan keamanan dan kestabilan, termasuk dalam urusan finansial.
Mereka cenderung tidak menyukai keputusan keuangan yang terlalu berisiko. Daripada mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat, Taurus lebih nyaman membangun kondisi finansial secara perlahan dan konsisten.
Kebiasaan menyisihkan uang serta mempertimbangkan kebutuhan sebelum berbelanja menjadi salah satu kekuatan mereka. Taurus juga dikenal cukup sabar dalam menunggu hasil dari keputusan finansial yang dibuat.
Karena itulah, mereka kerap digambarkan sebagai pribadi yang tetap memiliki cadangan ketika kondisi ekonomi sedang mengalami tekanan.
Capricorn dikenal sebagai pribadi pekerja keras, disiplin, dan memiliki orientasi kuat terhadap masa depan. Karakter tersebut membuat mereka cenderung serius ketika berbicara mengenai pengelolaan uang.
Mereka biasanya tidak ingin menghabiskan seluruh penghasilan untuk kebutuhan sesaat. Sebaliknya, Capricorn lebih suka membuat target keuangan dan mempersiapkan kebutuhan jangka panjang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022