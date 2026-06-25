5 Weton yang Bakal Sukses Berbisnis, Berpotensi Jadi Bos Besar Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Menurut primbon Jawa, terdapat lima weton yang diramalkan akan meraih kesuksesan besar di dunia bisnis dan berpotensi menjadi pengusaha kaya raya.

Kelima weton ini memiliki karakter alami yang sangat mendukung jalannya usaha, sehingga peluang mereka untuk berhasil terbuka lebar.

Primbon Jawa mencatat bahwa modal utama kelima weton ini terletak pada kecerdasan, kemandirian, dan ketenangan emosional mereka saat menjalankan bisnis.

Jika mereka konsisten menekuni bidang usaha yang sesuai dengan karakter tersebut, impian untuk menjadi bos besar yang sukses dan sejahtera tentu dapat terwujud.

Dilansir dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Kamis (25/6), inilah lima weton yang berpotensi sukses menjadi pengusaha kaya raya menurut primbon Jawa.

1. Jumat Pon

Weton Jumat Pon berneptu 13 dan dikenal rendah hati, bertutur kata baik, serta sangat pandai mengelola emosinya sehari-hari.

Sifat bijaksana dan berwibawa menjadikan setiap keputusan bisnis yang diambil weton ini selalu dipertimbangkan dengan sangat matang.

Karakter tertutup yang suka menyimpan masalah sendiri justru membuat fokus dalam berbisnis tidak mudah terganggu hal lain.