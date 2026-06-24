8 Weton yang Diprediksi Berpotensi Menjadi Sultan Berkat Kerja Keras dan Hoki Besar

JawaPos.Com - Dalam tradisi Jawa, weton sering digunakan sebagai salah satu cara untuk memahami karakter, potensi, dan arah perjalanan hidup seseorang.

Meski tidak dapat dijadikan ukuran pasti, berbagai penafsiran dalam primbon Jawa masih menarik untuk dibahas karena mengandung banyak filosofi tentang kerja keras, kesabaran, dan keberuntungan.

Dalam sejumlah perhitungan primbon, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki kombinasi antara semangat juang tinggi dan keberuntungan yang kuat.

Perpaduan inilah yang membuat mereka sering dikaitkan dengan peluang besar untuk meraih kesuksesan finansial dan kehidupan yang mapan.

Istilah "sultan" dalam pembahasan ini bukan semata-mata berarti memiliki kekayaan melimpah, tetapi juga menggambarkan seseorang yang mampu mencapai kemapanan, memiliki pengaruh, serta menikmati hasil kerja kerasnya dalam jangka panjang.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah delapan weton yang diprediksi berpotensi menjadi sultan berkat kerja keras dan hoki besar.

1. Jumat Kliwon