8 Weton yang Diprediksi Berpotensi Menjadi Sultan Berkat Kerja Keras dan Hoki Besar

Ilustrasi weton yang berpotensi menjadi sultan. (Magnific)
JawaPos.Com - Dalam tradisi Jawa, weton sering digunakan sebagai salah satu cara untuk memahami karakter, potensi, dan arah perjalanan hidup seseorang.
Meski tidak dapat dijadikan ukuran pasti, berbagai penafsiran dalam primbon Jawa masih menarik untuk dibahas karena mengandung banyak filosofi tentang kerja keras, kesabaran, dan keberuntungan.
Dalam sejumlah perhitungan primbon, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki kombinasi antara semangat juang tinggi dan keberuntungan yang kuat.
Perpaduan inilah yang membuat mereka sering dikaitkan dengan peluang besar untuk meraih kesuksesan finansial dan kehidupan yang mapan.
Istilah "sultan" dalam pembahasan ini bukan semata-mata berarti memiliki kekayaan melimpah, tetapi juga menggambarkan seseorang yang mampu mencapai kemapanan, memiliki pengaruh, serta menikmati hasil kerja kerasnya dalam jangka panjang.
Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah delapan weton yang diprediksi berpotensi menjadi sultan berkat kerja keras dan hoki besar.
1. Jumat Kliwon
Jumat Kliwon sering disebut sebagai salah satu weton yang memiliki energi kejayaan yang kuat.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia