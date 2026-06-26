Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

Mohamed Salah menjadi tumpuan Mesir saat menghadapi Iran pada laga penentuan Grup G Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium. (Instagram @mosalah)
JawaPos.com — Mesir menghadapi Iran pada matchday ketiga Grup G Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium, Sabtu (27/6/2026) pukul 10.00 WIB, dalam laga yang menentukan tiket ke babak 32 besar.
The Pharaohs hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos, sedangkan Iran wajib meraih hasil positif sambil berharap pertandingan lain berpihak kepada mereka.
Persaingan Grup G masih terbuka menjelang pertandingan terakhir karena belum ada tim yang memastikan status juara grup. Kondisi tersebut membuat duel Mesir melawan Iran diprediksi berlangsung sengit sejak menit pertama.
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Mesir berada dalam posisi terbaik setelah mengoleksi empat poin dari dua pertandingan. Tambahan satu angka sudah cukup mengantarkan Mohamed Salah dan kawan-kawan melaju ke fase gugur.
Jika mampu meraih kemenangan, Mesir tidak hanya lolos tetapi juga berpeluang mengamankan posisi juara Grup G. Situasi tersebut membuat The Pharaohs memiliki keuntungan secara psikologis dibandingkan lawannya.
Perjalanan Mesir sejauh ini juga cukup meyakinkan setelah bermain imbang 1-1 melawan Belgia pada laga pembuka. Hasil itu kemudian dilanjutkan kemenangan penting 3-1 atas Selandia Baru yang mengangkat kepercayaan diri skuad asuhan Hossam Hassan.
Penampilan disiplin menjadi kekuatan utama Mesir sepanjang turnamen. Organisasi pertahanan yang solid dipadukan transisi cepat membuat mereka mampu mengimbangi lawan-lawan kuat.
Iran memang belum terkalahkan sepanjang fase grup, tetapi mereka juga belum meraih kemenangan. Tim Melli bermain imbang 2-2 menghadapi Selandia Baru sebelum menahan Belgia tanpa gol.
Dua hasil tersebut membuat Iran mengumpulkan dua poin dan berada dalam tekanan menjelang pertandingan terakhir. Hasil seri belum tentu cukup untuk membawa mereka lolos sehingga kemenangan menjadi target utama.
Salah satu modal terbesar Iran adalah pertahanan yang sangat disiplin. Mereka mampu meredam agresivitas Belgia meski sepanjang pertandingan terus mendapat tekanan.
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