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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 26 Juni 2026 | 15.18 WIB

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

Tanjung Verde memburu kemenangan bersejarah atas Arab Saudi untuk membuka peluang lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026. (FIFA) - Image

Tanjung Verde memburu kemenangan bersejarah atas Arab Saudi untuk membuka peluang lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com — Tanjung Verde akan menghadapi Arab Saudi pada matchday ketiga Grup H Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Sabtu (27/6/2026) pukul 07.00 WIB. Laga ini menjadi penentu nasib kedua tim, dengan Blue Sharks berpeluang menciptakan sejarah lolos ke babak 32 besar, sementara Green Falcons wajib menang untuk menjaga asa bertahan di turnamen.

Sebagai debutan di Piala Dunia, Tanjung Verde tampil di luar dugaan dengan mengumpulkan dua poin dari dua pertandingan. Hasil imbang melawan Spanyol dan Uruguay menempatkan mereka dalam posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan Arab Saudi jelang laga terakhir fase grup.

Tanjung Verde Selangkah Lagi Menuju Sejarah

Tanjung Verde hanya membutuhkan tambahan poin untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Tim asuhan Bubista menunjukkan organisasi permainan yang solid sejak laga pembuka, termasuk saat menahan imbang Spanyol tanpa kebobolan.

Performa impresif kembali diperlihatkan saat bermain imbang 2-2 melawan Uruguay pada 22 Juni 2026. Gol Hélio Varela dan Kevin Pina tak hanya mengamankan satu poin, tetapi juga menjadi gol pertama Tanjung Verde sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia.

Momentum positif juga terlihat dari lima pertandingan terakhir. Blue Sharks belum terkalahkan dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang, termasuk kemenangan meyakinkan 3-0 atas Serbia dan Bermuda dalam laga uji coba sebelum turnamen.

Arab Saudi Wajib Menang demi Bertahan

Arab Saudi datang ke pertandingan ini dengan tekanan besar setelah hanya mengoleksi satu poin dari dua pertandingan. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Uruguay, Green Falcons harus menelan kekalahan telak 0-4 dari Spanyol.

Hasil tersebut membuat Arab Saudi berada di posisi sulit dengan selisih gol minus empat. Mereka tidak memiliki pilihan selain meraih kemenangan sambil berharap hasil pertandingan lain berpihak kepada mereka.

Pelatih Georgios Donis diperkirakan tetap mengandalkan pemain senior Salem Al-Dawsari sebagai motor serangan. Pengalaman pemain berusia senior itu yang telah mencatat 109 penampilan dan 27 gol bersama tim nasional menjadi modal penting untuk memimpin kebangkitan Green Falcons.

Prediksi Susunan Pemain Tanjung Verde vs Arab Saudi

Tanjung Verde (4-3-3): Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Logan Costa, Wagner Pina; Jamiro Monteiro, João Paulo, Kevin Pina; Garry Rodrigues, Dailon Livramento, Jovane Cabral.

Pelatih: Bubista.

Editor: Hendra
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