Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

JawaPos.com — Amerika Serikat memburu kemenangan ketiga sekaligus rekor sempurna Grup D saat menghadapi Turki di Los Angeles Stadium, Jumat (26/6/2026) pukul 09.00 WIB.

Tim asuhan Mauricio Pochettino sudah memastikan tiket ke babak 32 Besar, sedangkan Turki dipastikan tersingkir setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup.

Meski status pertandingan tidak lagi menentukan nasib kedua tim, duel ini tetap menarik untuk disaksikan. Amerika Serikat ingin menjaga momentum positif menjelang fase gugur, sementara Turki berusaha menutup turnamen dengan hasil yang lebih terhormat.

Amerika Serikat tampil sebagai salah satu tim paling impresif di Grup D. Enam poin dari dua pertandingan memastikan mereka mengunci posisi puncak klasemen sebelum laga terakhir dimainkan.

Di sisi lain, Turki menjalani turnamen yang jauh dari ekspektasi. Kembalinya mereka ke Piala Dunia setelah absen selama 24 tahun belum mampu menghasilkan performa yang diharapkan para pendukung.

Mengapa Turki Gagal Bersinar di Piala Dunia 2026? Turki sebenarnya tidak tampil buruk dari sisi permainan, tetapi mereka kesulitan memaksimalkan peluang yang tercipta. Masalah penyelesaian akhir menjadi penyebab utama kegagalan tim asuhan Vincenzo Montella.

Saat kalah 0-1 dari Paraguay pada laga kedua, Turki mendominasi sejumlah fase pertandingan. Namun dominasi tersebut tidak menghasilkan gol meski mereka mampu menciptakan banyak peluang berbahaya.

Statistik mencatat Turki melepaskan 32 percobaan sepanjang pertandingan melawan Paraguay. Ironisnya, tidak satu pun peluang tersebut berhasil dikonversi menjadi gol.

Situasi serupa juga terlihat saat mereka kalah 0-2 dari Australia pada laga pembuka. Ketajaman lini depan menjadi persoalan yang terus menghantui Turki sepanjang turnamen.