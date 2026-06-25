Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

JawaPos.com — Jepang berpeluang besar mengamankan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas Stadium, Arlington, Texas, Jumat (26/6/2026) pukul 06.00 WIB.

Samurai Biru yang mengoleksi empat poin hanya membutuhkan hasil positif untuk memastikan langkah ke fase gugur, sementara Swedia datang dengan tekanan setelah baru mengumpulkan tiga poin dari dua pertandingan.

Mengapa Jepang Lebih Diunggulkan? Jepang tampil sebagai salah satu tim paling konsisten di Grup F. Tim asuhan Hajime Moriyasu menunjukkan kualitas permainan yang terus meningkat setelah membuka turnamen dengan hasil imbang melawan Belanda sebelum menghancurkan Tunisia 4-0 pada laga kedua.

Kemenangan besar atas Tunisia menjadi bukti efektivitas permainan Jepang. Mereka tidak hanya dominan dalam penguasaan bola, tetapi juga mampu memaksimalkan peluang yang tercipta melalui kombinasi serangan cepat dan pressing agresif.

Ayase Ueda menjadi bintang utama dalam kemenangan tersebut. Penyerang Feyenoord itu mencetak dua gol dan satu assist, sekaligus mempertegas statusnya sebagai ujung tombak paling berbahaya Samurai Biru di Piala Dunia 2026.

Selain Ueda, Daichi Kamada juga tampil impresif. Gelandang kreatif Jepang itu sudah mengoleksi dua gol di turnamen ini dan menjadi motor permainan yang menghubungkan lini tengah dengan lini depan.

Bisakah Swedia Bangkit Setelah Dihajar Belanda? Swedia datang ke pertandingan ini dengan modal yang bertolak belakang. Setelah tampil meyakinkan saat mengalahkan Tunisia 5-1, Blagult justru mengalami kekalahan telak dari Belanda pada laga kedua.

Kekalahan tersebut memang menjadi pukulan berat, tetapi belum menutup peluang Swedia untuk lolos. Tim asuhan Graham Potter masih berada di posisi ketiga dengan tiga poin dan tetap memiliki peluang besar menuju fase berikutnya.

Kekuatan utama Swedia berada di lini depan. Duet Viktor Gyokeres dan Alexander Isak memiliki kombinasi fisik, kecepatan, dan kemampuan penyelesaian akhir yang dapat merepotkan pertahanan lawan.