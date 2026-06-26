Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

JawaPos.com — Uruguay menghadapi Spanyol pada laga terakhir Grup H Piala Dunia 2026 di Guadalajara Stadium, Sabtu (27/6/2026) pukul 07.00 WIB. Duel ini menjadi penentu nasib kedua tim karena Spanyol hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos sebagai juara grup, sedangkan Uruguay wajib menang agar memastikan tiket ke babak 32 besar tanpa bergantung pada hasil laga lain.

Mengapa Laga Uruguay vs Spanyol Sangat Krusial? Spanyol datang sebagai pemuncak klasemen Grup H dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente memiliki peluang besar melangkah ke fase gugur sekaligus mempertahankan status sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026.

Di sisi lain, Uruguay berada dalam tekanan setelah hanya mengumpulkan dua poin dari dua hasil imbang. La Celeste belum terkalahkan, tetapi kegagalan meraih kemenangan membuat mereka berada dalam posisi yang tidak ideal menjelang pertandingan terakhir.

Hasil seri sebenarnya masih membuka peluang Uruguay lolos, tetapi mereka harus bergantung pada hasil pertandingan lain. Karena itu, Marcelo Bielsa diprediksi akan meminta anak asuhnya tampil lebih agresif sejak menit pertama.

Spanyol justru memiliki situasi yang lebih nyaman. Meski cukup bermain imbang, La Furia Roja tentu tidak ingin kehilangan momentum setelah tampil impresif pada laga sebelumnya.

Spanyol Datang dengan Modal Kepercayaan Diri Tinggi Setelah ditahan tanpa gol oleh Tanjung Verde pada pertandingan pembuka, Spanyol langsung memberikan respons meyakinkan. Mereka menghancurkan Arab Saudi dengan skor 4-0 sekaligus menunjukkan kualitas sebagai juara Euro 2024.

Permainan penguasaan bola tetap menjadi identitas utama Spanyol. Kehadiran Rodri di lini tengah membuat distribusi bola berjalan lancar, sementara kreativitas Pedri, Dani Olmo, hingga Lamine Yamal menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan.

Lamine Yamal kembali menjadi pemain yang paling dinantikan aksinya. Winger muda tersebut terus berkembang menjadi salah satu senjata utama Spanyol berkat kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan visi bermain yang matang meski masih berusia muda.

Selain itu, lini belakang Spanyol juga tampil solid. Mereka baru kebobolan nol gol dalam dua pertandingan sehingga menjadi salah satu pertahanan terbaik di Grup H.

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