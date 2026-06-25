Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

Pemain Paraguay dan Australia akan bertarung pada laga hidup-mati Grup D Piala Dunia 2026 demi memperebutkan tiket ke babak 32 besar. (Instagram @socceroos)
JawaPos.com — Paraguay akan menghadapi Australia pada laga terakhir Grup D Piala Dunia 2026 di San Francisco Bay Area Stadium, Jumat (26/6/2026) pukul 09.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi penentuan nasib kedua tim menuju babak 32 besar, dengan Australia hanya membutuhkan hasil imbang, sementara Paraguay wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos.
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Australia saat ini menempati posisi kedua klasemen Grup D berkat keunggulan selisih gol atas Paraguay. Situasi tersebut membuat Socceroos berada dalam posisi lebih nyaman menjelang laga penentuan.
Sebaliknya, Paraguay menghadapi tekanan besar karena hanya kemenangan yang bisa membuka jalan ke fase gugur. Hasil imbang berpotensi membuat tim asuhan Gustavo Alfaro harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat.
Paraguay datang ke pertandingan ini dengan modal kemenangan penting 1-0 atas Turki pada laga kedua grup. Hasil tersebut menjaga peluang mereka tetap hidup setelah sebelumnya dihajar Amerika Serikat dengan skor telak 1-4 pada pertandingan pembuka.
Kemenangan atas Turki menunjukkan karakter kuat Paraguay untuk bangkit dari keterpurukan. Namun, kekalahan besar dari Amerika Serikat membuat selisih gol mereka menjadi masalah utama dalam persaingan Grup D.
Paraguay diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan Antonio Sanabria sebagai ujung tombak. Dukungan kreativitas dari Julio Enciso, Miguel Almirón, dan Ramón Sosa akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan Australia.
Di lini belakang, Gustavo Gómez dan Fabián Balbuena menjadi tumpuan utama. Pengalaman kedua pemain tersebut sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi serangan balik cepat yang menjadi andalan Australia.
Australia memasuki pertandingan dengan kondisi yang jauh lebih menguntungkan. Socceroos mengoleksi tiga poin hasil kemenangan 2-0 atas Turki dan kekalahan 0-2 dari Amerika Serikat.
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Meski kalah pada laga kedua, posisi Australia tetap aman berkat selisih gol yang lebih baik dibandingkan Paraguay. Karena itu, satu poin saja sudah cukup untuk mengantar tim asuhan Tony Popovic ke babak 32 besar.
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