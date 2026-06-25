Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup

JawaPos.com — Ekuador menghadapi laga hidup-mati melawan Jerman pada matchday terakhir Grup E Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, East Rutherford, Jumat (26/6/2026) pukul 03.00 WIB.

Tim asuhan Sebastian Beccacece wajib menang untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur, sementara Jerman memburu rekor sempurna dengan tiga kemenangan beruntun di fase grup.

Situasi ini membuat pertandingan diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal.

Ekuador tidak memiliki pilihan selain menyerang, sedangkan Jerman datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memastikan status juara grup lebih cepat.

Mengapa Ekuador Berada dalam Tekanan Besar? Ekuador datang ke laga terakhir dengan posisi yang belum aman setelah hanya meraih satu poin dari dua pertandingan awal. Hasil imbang tanpa gol melawan Curacao membuat peluang mereka lolos menjadi semakin rumit.

Sebelum turnamen dimulai, Ekuador sempat disebut sebagai salah satu kuda hitam berkat pertahanan kokoh yang mereka miliki.

Catatan hanya lima kali kebobolan sepanjang kualifikasi zona CONMEBOL menjadi bukti kualitas lini belakang yang dipimpin Willian Pacho dan Piero Hincapie.

Namun, kekuatan di sektor pertahanan belum diimbangi produktivitas lini depan. Ekuador hanya mampu mencetak 14 gol sepanjang kualifikasi, angka yang tergolong rendah dibandingkan tim-tim papan atas Amerika Selatan.

Ketergantungan terhadap Enner Valencia juga masih terlihat jelas. Penyerang senior tersebut menyumbang enam dari total 14 gol Ekuador selama babak kualifikasi.