10 Weton Anak yang Mendobrak Derajat Orang Tua dan Keluarga di Tahun 2026

JawaPos.com – Tradisi primbon Jawa telah lama mempercayai bahwa kombinasi hari kelahiran dan pasaran memiliki pengaruh kuat terhadap perjalanan hidup seseorang.

Setiap weton membawa energi tersendiri yang dapat mempengaruhi rezeki, jodoh, dan nasib dari individu yang memilikinya dalam kehidupannya.

Kepercayaan turun temurun ini menyebutkan bahwa beberapa weton tertentu memiliki kemampuan istimewa untuk membawa kemajuan bagi seluruh anggota keluarganya.

Untuk tahun 2026 mendatang, ada sepuluh weton istimewa yang diyakini akan membawa berkah dan kemajuan luar biasa bagi keluarga.

Dikutip dari akun YouTube Alun Firmansyah pada Rabu (24/6), dijelaskan bahwa ada sepuluh weton anak yang mendobrak derajat orang tua dan keluarga di tahun 2026.

1. Senin Kliwon

Kombinasi kelahiran pada hari Senin dengan pasaran Kliwon dipercaya membawa keberuntungan finansial yang sangat besar bagi seluruh keluarga.

Mereka yang terlahir dengan weton ini memiliki potensi besar untuk meraih kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan terutama karir profesional.

Kehadiran individu berweton Senin Kliwon mampu memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap perkembangan karir dan bisnis keluarganya secara menyeluruh.