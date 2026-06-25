Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

Pemain Belanda merayakan gol saat menghadapi Swedia pada fase grup Piala Dunia 2026. Oranje memburu kemenangan atas Tunisia untuk mengunci posisi juara Grup F. (Instagram @onsoranje)
JawaPos.com — Tunisia akan menghadapi Belanda pada matchday ketiga Grup F Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium, Jumat (26/6/2026) pukul 06.00 WIB.
Belanda hanya membutuhkan hasil positif untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar, sementara Tunisia sudah dipastikan tersingkir setelah menelan dua kekalahan beruntun dan kebobolan sembilan gol dalam dua pertandingan.
Laga ini mempertemukan dua tim dengan kondisi yang bertolak belakang. Belanda memimpin klasemen Grup F dengan empat poin, sedangkan Tunisia berada di dasar klasemen tanpa poin.
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Meski status pertandingan berbeda bagi kedua tim, duel terakhir fase grup tetap memiliki arti penting. Belanda memburu status juara grup, sementara Tunisia berusaha menutup turnamen dengan penampilan yang lebih terhormat.
Tunisia menjalani fase grup yang jauh dari harapan. Carthage Eagles kalah telak 0-4 dari Jepang sebelum kembali tumbang 1-5 saat menghadapi Swedia.
Dua hasil tersebut membuat Tunisia menjadi salah satu tim dengan catatan pertahanan terburuk di fase grup. Mereka sudah kebobolan sembilan gol dan hanya mampu mencetak satu gol dari dua pertandingan.
Satu-satunya gol Tunisia di Piala Dunia 2026 dicetak oleh bek Omar Rekik. Fakta itu menunjukkan lini depan mereka kesulitan menciptakan peluang dan menyelesaikan serangan dengan efektif.
Masalah Tunisia tidak hanya terletak pada kualitas individu pemain. Organisasi permainan yang kurang solid membuat mereka sering kehilangan bentuk pertahanan ketika menghadapi tim dengan intensitas serangan tinggi.
Menghadapi Belanda yang memiliki banyak pemain kreatif dan cepat, tantangan Tunisia diprediksi semakin berat. Jika gagal memperbaiki koordinasi lini belakang, risiko kebobolan kembali dalam jumlah besar cukup terbuka.
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Belanda datang ke laga ini dengan modal yang sangat meyakinkan. Setelah bermain imbang 2-2 melawan Jepang pada laga pembuka, Oranje langsung merespons dengan kemenangan besar 5-1 atas Swedia.
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