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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 24 Juni 2026 | 17.19 WIB

9 Weton yang Diangkat Derajatnya dan Dihormati di Tahun 2026, Siapa Saja Mereka?

weton yang diangkat derajatnya dan dihormati di 2026../Freepik/ freepik - Image

weton yang diangkat derajatnya dan dihormati di 2026../Freepik/ freepik

JawaPos.com – Tradisi primbon Jawa telah lama menjadi panduan spiritual yang dipercaya masyarakat untuk memahami perjalanan hidup dan nasib seseorang berdasarkan hari kelahiran.

Setiap weton memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mulai dari rezeki, jodoh, karier, hingga tingkat kesuksesan yang bisa diraih.

Memasuki tahun 2026, ramalan primbon Jawa mengungkap sembilan weton istimewa yang diprediksi akan mengalami transformasi kehidupan yang sangat signifikan dan menggembirakan.

Para pemilik weton ini dikabarkan akan merasakan peningkatan status sosial, kelancaran rezeki, kesuksesan karier, serta keberkahan yang melimpah dalam berbagai bidang.

Dikutip dari akun YouTube Alun Firmansyah pada Rabu (24/6), dijelaskan bahwa ada sembilan weton yang diangkat derajatnya dan dihormati di tahun 2026.

1. Minggu Legi

Pemilik weton Minggu Legi dikenal memiliki naluri bisnis yang sangat tajam dan pandai sekali dalam mencari berbagai peluang rezeki yang menguntungkan.

Kemampuan finansial mereka cenderung berkecukupan karena kecerdasan dalam mengelola uang dan mencari sumber penghasilan yang beragam serta berkelanjutan setiap waktu.

Karisma natural yang dimiliki membuat mereka mudah dipercaya orang lain sehingga membuka banyak peluang kerjasama dan kesempatan emas dalam karier.

Etos kerja luar biasa yang mereka miliki diprediksi akan membawa kesuksesan besar bahkan berpotensi menjadi pemimpin atau pemilik usaha yang makmur.

Editor: Hanny Suwindari
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