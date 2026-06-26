Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

JawaPos.com — Belgia menghadapi laga hidup-mati melawan Selandia Baru pada matchday terakhir Grup G Piala Dunia 2026 di BC Place Vancouver, Sabtu (27/6/2026) pukul 10.00 WIB.

Kemenangan menjadi target utama bagi pasukan Rudi Garcia untuk mengamankan peluang lolos ke babak 16 besar, sementara Selandia Baru juga wajib meraih tiga poin agar asa mereka tetap hidup.

Mampukah Belgia Menjawab Keraguan di Laga Penentuan? Belgia datang ke pertandingan ini dengan beban cukup besar setelah hanya meraih dua hasil imbang pada dua laga awal. Hasil 1-1 melawan Mesir dan 0-0 saat menghadapi Iran membuat Setan Merah baru mengoleksi dua poin dan belum menunjukkan permainan terbaiknya.

Situasi tersebut membuat Belgia tidak memiliki banyak pilihan selain menang. Tambahan tiga poin hampir pasti membuka jalan menuju fase gugur sekaligus menghapus keraguan terhadap performa generasi yang masih dihuni sejumlah pemain berpengalaman.

Kualitas individu sebenarnya masih menjadi kekuatan utama Belgia. Kevin De Bruyne tetap menjadi motor permainan di lini tengah, sementara Jeremy Doku menawarkan kecepatan dari sektor sayap yang mampu merepotkan pertahanan lawan.

Sorotan juga tertuju kepada Romelu Lukaku yang belum menunjukkan ketajamannya sepanjang dua pertandingan pertama. Penyerang berpengalaman itu diprediksi tampil dengan motivasi berlipat untuk membuktikan dirinya masih menjadi mesin gol utama Belgia.

Bisakah Selandia Baru Menghadirkan Kejutan? Selandia Baru memang berada di posisi terbawah klasemen Grup G dengan satu poin, tetapi peluang lolos belum sepenuhnya tertutup. Hasil imbang melawan Iran menunjukkan All Whites mampu bersaing melawan tim yang memiliki kualitas lebih baik.

Masalah terbesar tim asuhan Darren Bazeley terletak di lini belakang. Mereka sudah kebobolan lima gol dari dua pertandingan sehingga harus menemukan keseimbangan antara bertahan dan menyerang saat menghadapi Belgia.

Chris Wood kembali menjadi harapan utama di lini depan. Penyerang berusia 34 tahun itu memiliki pengalaman dan kemampuan duel udara yang dapat menjadi ancaman serius bagi duet bek tengah Belgia.