Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

Pemain Pantai Gading merayakan gol pada laga Piala Dunia 2026. Les Éléphants mengincar kemenangan penting saat menghadapi Curacao di laga penentuan Grup E. (Instagram @fif.ci)
JawaPos.com — Pantai Gading wajib meraih kemenangan saat menghadapi Curacao di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Jumat (26/6/2026) pukul 03.00 WIB, untuk mengamankan langkah ke fase gugur Piala Dunia 2026.
Laga terakhir Grup E ini menjadi penentuan bagi kedua tim karena hasil pertandingan akan menentukan nasib mereka dalam perburuan tiket ke babak 32 besar.
Curacao datang ke laga ini dengan status sebagai debutan sekaligus negara terkecil yang tampil di Piala Dunia 2026.
Meski sempat dihajar Jerman 1-7 pada laga pembuka, tim asuhan Dick Advocaat menunjukkan mentalitas luar biasa dengan bangkit dan menahan Ekuador tanpa gol pada pertandingan kedua.
Hasil imbang melawan Ekuador menjaga asa Curacao untuk menciptakan sejarah lolos ke fase gugur.
Performa disiplin di lini belakang menjadi modal utama, terutama berkat aksi gemilang kiper Eloy Room yang tampil heroik sepanjang pertandingan.
Room mencatat sejumlah penyelamatan krusial yang menggagalkan peluang emas Ekuador. Penampilan tersebut membuat Curacao tetap memiliki peluang meski menghadapi lawan yang secara kualitas berada di atas mereka.
Kepercayaan diri Curacao juga meningkat karena mayoritas pemain mereka memiliki latar belakang sepak bola Belanda.
Kombinasi teknik, organisasi permainan, dan pengalaman internasional membuat mereka mampu tampil kompetitif meski berstatus underdog.
Pantai Gading memasuki pertandingan dengan posisi yang lebih menguntungkan dibanding Curacao.
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