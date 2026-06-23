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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 23 Juni 2026 | 18.39 WIB

13 Weton yang Gesit Kaya Raya di Tahun 2026: Begini Keberuntungan dan Laku Nasibnya

weton keberuntungan yang gesit kaya raya di tahun 2026. (Freepik) - Image

weton keberuntungan yang gesit kaya raya di tahun 2026. (Freepik)

JawaPos.com – Tahun 2026 diprediksi menjadi momen istimewa bagi pemilik weton tertentu yang akan merasakan limpahan rezeki hingga kaya raya.

Menurut primbon Jawa tradisional berbagai weton memiliki peluang besar mencapai kesuksesan finansial dan keberuntungan maksimal di tahun 2026 mendatang.

Kombinasi perhitungan neptu dan karakteristik positif menjadikan beberapa weton sangat berpotensi meraih keberuntungan besar hingga kaya di tahun 2026.

Perhitungan hari lahir dan pasaran dalam tradisi jawa menunjukkan ada tiga belas weton yang akan mengalami keberuntungan berlimpah tahun 2026.

Dikutip dari akun YouTube Alun Firmansyah pada  Selasa (23/6), dijelaskan bahwa ada 13 weton keberuntungan yang gesit kaya raya di tahun 2026.

1. Kamis Legi

Pemilik Weton ini dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat disertai sifat bijaksana dan penuh kehati hatian dalam setiap tindakan.

Karisma tinggi dan rasa tanggung jawab besar menjadi modal utama mereka untuk meraih kesuksesan finansial yang signifikan di masa mendatang.

Editor: Novia Tri Astuti
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