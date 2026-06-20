Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

Bek timnas Jepang Hiroki Ito. (Dok. Hiroki Ito)
JawaPos.com - Bek Jepang, Hiroki Ito mengaku sudah mengantongi kekuatan Tunisia yang melawan Samurai Biru besok. Laga Grup F tersebut akan dimainkan di Estadio BBVA, Minggu (21/6) pukul 11.00 WIB.
Kemenangan sangat ingin diraih oleh Hiroki Ito di laga melawan Tunisia. Dengan tiga poin, akan menjadi modal untuk bisa punya peluang lolos ke babak selanjutnya.
"Kami mendapat satu poin di pertandingan pertama, tetapi jika kami kalah di pertandingan kedua, kami akan berada dalam situasi yang sangat sulit, jadi kami akan melakukan yang terbaik untuk menang," kata Hiroki Ito yang dikutip dari Instagram Japan Football Association, Sabtu (20/6).
Bek 27 tahun tersebut sudah mengantongi kekuatan Tunisia. Menurut Ito, tim lawannya tersebut memiliki serangan balik cepat dan juga para pemain yang punya postur tubuh tinggi.
"Tunisia memiliki banyak pemain jangkung, dan saya pikir senjata terbesar mereka adalah serangan balik dari posisi bertahan yang dalam, jadi kita perlu berhati-hati. Saat menyerang, penting untuk bersiap bertahan dengan keunggulan jumlah pemain, dan bagi setiap pemain untuk mengambil posisi yang tepat agar dapat memenangkan bola-bola kedua," jelas Ito.
Jika Tunisia bermain bertahan, Ito mengatakan bahwa timnas Jepang punya cara untuk mengatasinya. Bek Bayern Munchen tersebut menekankan agar timnya bermain lebih sabar.
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Ito mengakui bahwa Tunisia bisa mencetak gol dari lemparan jarak jauh. Dia memperingati rekan setimnya agar mewaspadai bola kedua dari lemparan tersebut.
"Kami pernah kesulitan melawan tim yang bermain bertahan di masa lalu, tetapi meskipun kami tidak mencetak gol di babak pertama, kami ingin tetap tenang dan bermain tanpa stres. Ruang akan terbuka di babak kedua, jadi kami ingin bisa menyelesaikannya di sana," terang pemain nomor punggung 21 tersebut.
"Lawan memiliki lemparan jauh, tetapi yang terpenting, kami harus menjaga mereka dengan ketat di tengah dan tidak membiarkan mereka bebas. Kami jarang kebobolan gol langsung dari lemparan jauh, tetapi mengatasi bola kedua setelahnya sangat penting, jadi tim sangat menyadari hal itu," pungkas Hiroki Ito.
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