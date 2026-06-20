Diramal Lunasi Utang, 7 Weton Ini Panen Rezeki 2026 Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa menyebutkan ada tujuh weton yang diramalkan akan panen rezeki besar-besaran sepanjang tahun 2026 ini.

Ketujuh weton ini diprediksi akan mengalami lonjakan keberuntungan finansial yang memungkinkan mereka untuk lunasi hutang dengan lebih mudah.

Menurut primbon Jawa, momentum puncak bagi ketujuh weton ini dimulai sejak bulan Juni hingga akhir tahun 2026.

Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon pada Sabtu (20/6), berikut tujuh weton yang diramalkan akan panen rezeki berlimpah dan berpeluang besar lunasi hutang di tahun 2026.

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1. Jumat Legi

Weton Jumat Legi memiliki neptu yang kuat dan seimbang sehingga rezeki cenderung mengalir dari banyak pintu sekaligus.

Pemilik weton ini dikenal memiliki intuisi tajam dalam membaca peluang finansial, mulai dari pekerjaan utama hingga usaha sampingan.

Memasuki Juni 2026, fase positif weton ini semakin menguat sehingga diramalkan mampu melunasi hutang dari rezeki yang melimpah.

2. Selasa Wage