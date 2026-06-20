Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 20 Juni 2026 | 17.26 WIB

Diramal Lunasi Utang, 7 Weton Ini Panen Rezeki 2026 Menurut Primbon Jawa

Weton ini panen rezeki 2026 lunasi hutang menurut primbon jawa / foto : Magnific/ pressfoto - Image

Weton ini panen rezeki 2026 lunasi hutang menurut primbon jawa / foto : Magnific/ pressfoto

JawaPos.com – Primbon Jawa menyebutkan ada tujuh weton yang diramalkan akan panen rezeki besar-besaran sepanjang tahun 2026 ini.

Ketujuh weton ini diprediksi akan mengalami lonjakan keberuntungan finansial yang memungkinkan mereka untuk lunasi hutang dengan lebih mudah.

Menurut primbon Jawa, momentum puncak bagi ketujuh weton ini dimulai sejak bulan Juni hingga akhir tahun 2026.

Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon pada Sabtu (20/6), berikut tujuh weton yang diramalkan akan panen rezeki berlimpah dan berpeluang besar lunasi hutang di tahun 2026.

1. Jumat Legi

Weton Jumat Legi memiliki neptu yang kuat dan seimbang sehingga rezeki cenderung mengalir dari banyak pintu sekaligus.

Pemilik weton ini dikenal memiliki intuisi tajam dalam membaca peluang finansial, mulai dari pekerjaan utama hingga usaha sampingan.

Memasuki Juni 2026, fase positif weton ini semakin menguat sehingga diramalkan mampu melunasi hutang dari rezeki yang melimpah.

2. Selasa Wage

Weton Selasa Wage dikenal memiliki daya tahan luar biasa, disiplin tinggi, dan rasa tanggung jawab yang sangat besar dalam hidupnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
9 Weton Sering Kena Tipu Tapi Akhirnya Kaya Raya Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

9 Weton Sering Kena Tipu Tapi Akhirnya Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17.11 WIB

Orang Tuanya Bahagia, Ini 5 Weton Sakti Sang Pembawa Rezeki Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Orang Tuanya Bahagia, Ini 5 Weton Sakti Sang Pembawa Rezeki Menurut Primbon Jawa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 02.46 WIB

Saldo Rekening Tak Pernah Kering, 5 Weton Ini Rezekinya Bakal Meledak Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Saldo Rekening Tak Pernah Kering, 5 Weton Ini Rezekinya Bakal Meledak Menurut Primbon Jawa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 02.42 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore