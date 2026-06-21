Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

JawaPos.com — Uruguay menghadapi Tanjung Verde pada matchday kedua Grup H Piala Dunia 2026 di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Senin (22/6/2026) pukul 05.00 WIB.

Laga ini menjadi krusial bagi tim asuhan Marcelo Bielsa setelah hanya meraih hasil imbang pada pertandingan pembuka, sementara Tanjung Verde datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menahan Spanyol tanpa gol.

Bisakah Uruguay Bangkit Setelah Hasil Mengecewakan?

Uruguay berada dalam tekanan karena gagal mengamankan kemenangan saat menghadapi Arab Saudi pada laga pertama Grup H. La Celeste hanya bermain imbang 1-1 meski diunggulkan untuk meraih tiga poin.

Penampilan Uruguay saat itu menunjukkan dua wajah berbeda dalam satu pertandingan. Mereka tampil kurang meyakinkan sepanjang babak pertama hingga kebobolan lebih dulu melalui gol Abdulelah Al Amri.

Perubahan taktik yang dilakukan Marcelo Bielsa pada jeda pertandingan menjadi titik balik permainan.

Intensitas serangan meningkat signifikan dan Maximiliano Araujo berhasil menyamakan kedudukan untuk menjaga peluang Uruguay tetap terbuka.

Meski terus menekan hingga peluit panjang berbunyi, Uruguay gagal mencetak gol kemenangan. Hasil tersebut membuat mereka harus bekerja lebih keras pada laga kedua jika ingin menjaga peluang lolos ke babak gugur.