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Muhammad Rais Raya
Selasa, 23 Juni 2026 | 02.30 WIB

3 Weton Pemilik Rezeki Besar di Tahun 2026, Bisnis Lancar sampai Dompet Menebal

Weton yang diramalkan akan jadi pemilik rezeki besar di tahun 2026 saat bisnis berjalan lancar hingga dompet menebal./Freepik/ lifeforstock - Image

Weton yang diramalkan akan jadi pemilik rezeki besar di tahun 2026 saat bisnis berjalan lancar hingga dompet menebal./Freepik/ lifeforstock

JawaPos.com - Dalam kepercayaan primbon, rezeki seseorang sudah tergariskan sehingga lapang-sempitnya keuangan akan jadi bagian dari hidup yang tak terpisahkan.

Menurut perhitungan primbon, di tahun 2026 dikatakan akan jadi periode baik bagi orang-orang yang memiliki bisnis.

Usaha yang dipunya diprediksi punya kesempatan besar meraup banyak untung hingga pemilik merasakan nikmatnya rezeki yang melimpah.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan akan jadi pemilik rezeki besar di tahun 2026 saat bisnis berjalan lancar hingga dompet menebal.

1. Weton Senin Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, mereka yang lahir dengan weton Senin Kliwon diyakini memiliki sifat ceria dan humoris.

Banyak orang dengan weton ini hidupnya punya banyak teman dan memiliki koneksi dengan berbagai pihak.

Menurut perhitungan primbon sendiri, tahun 2026 akan jadi periode emas untuk meraup keuntungan dalam jumlah besar.

Editor: Novia Tri Astuti
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