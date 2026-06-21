Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

JawaPos.com — Belgia memburu kemenangan perdana saat menghadapi Iran pada matchday kedua Grup G Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium, Inglewood, Senin (22/6/2026) pukul 02.00 WIB.

Setelah sama-sama meraih hasil imbang pada laga pembuka, duel ini menjadi penentu penting bagi peluang kedua tim untuk melangkah ke babak gugur.

Bisakah Belgia Menjawab Keraguan Setelah Ditahan Mesir?

Belgia datang ke pertandingan ini dengan beban ekspektasi yang cukup besar setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Mesir.

Tim asuhan Rudi Garcia sebenarnya tampil dominan, tetapi kesulitan memaksimalkan peluang yang tercipta di depan gawang lawan.

Gol penyama kedudukan Belgia lahir melalui gol bunuh diri Mohamed Hany yang terjadi akibat tekanan Romelu Lukaku.

Hasil tersebut terasa kurang memuaskan mengingat Belgia sebelumnya menunjukkan performa impresif melalui kemenangan atas Amerika Serikat, Kroasia, dan Tunisia, serta menahan imbang Meksiko.

Kualitas individu Belgia tetap menjadi salah satu yang terbaik di Grup G.