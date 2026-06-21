Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

Kevin De Bruyne diharapkan menjadi motor serangan Belgia saat menghadapi Iran pada laga krusial Grup G Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium. (Instagram/@belgianreddevils)
JawaPos.com — Belgia memburu kemenangan perdana saat menghadapi Iran pada matchday kedua Grup G Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium, Inglewood, Senin (22/6/2026) pukul 02.00 WIB.
Setelah sama-sama meraih hasil imbang pada laga pembuka, duel ini menjadi penentu penting bagi peluang kedua tim untuk melangkah ke babak gugur.
Bisakah Belgia Menjawab Keraguan Setelah Ditahan Mesir?
Belgia datang ke pertandingan ini dengan beban ekspektasi yang cukup besar setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Mesir.
Tim asuhan Rudi Garcia sebenarnya tampil dominan, tetapi kesulitan memaksimalkan peluang yang tercipta di depan gawang lawan.
Gol penyama kedudukan Belgia lahir melalui gol bunuh diri Mohamed Hany yang terjadi akibat tekanan Romelu Lukaku.
Hasil tersebut terasa kurang memuaskan mengingat Belgia sebelumnya menunjukkan performa impresif melalui kemenangan atas Amerika Serikat, Kroasia, dan Tunisia, serta menahan imbang Meksiko.
Baca Juga:Masalah Visa Kembali Ganggu Iran! Mehdi Torabi Terancam Absen Lawan Belgia di Piala Dunia 2026
Kualitas individu Belgia tetap menjadi salah satu yang terbaik di Grup G.
Kehadiran Kevin De Bruyne sebagai motor permainan membuat The Red Devils memiliki kreativitas yang mampu membongkar pertahanan lawan dari berbagai situasi.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa