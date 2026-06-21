Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

JawaPos.com — Argentina berpeluang mengamankan tiket ke fase gugur Piala Dunia 2026 saat menghadapi Austria pada matchday kedua Grup J di Dallas Stadium, Selasa (23/6/2026) pukul 00.00 WIB.

Duel juara bertahan melawan kuda hitam Eropa ini menjadi sorotan karena Lionel Messi sedang berada dalam performa luar biasa setelah mencetak hat-trick pada laga pembuka.

Kemenangan akan membuat salah satu tim semakin dekat menuju babak 16 besar. Sebaliknya, hasil negatif bisa menghadirkan tekanan besar menjelang pertandingan terakhir fase grup.

Mengapa Argentina Tetap Menjadi Favorit?

Argentina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan Aljazair 3-0 pada pertandingan pertama. Hasil tersebut memperpanjang tren positif skuad asuhan Lionel Scaloni yang selalu menang dalam lima laga terakhir.

Lionel Messi kembali menjadi pusat perhatian setelah mencetak tiga gol ke gawang Aljazair. Penampilan itu menunjukkan kapten berusia 39 tahun tersebut masih mampu menjadi pembeda di level tertinggi sepak bola dunia.

Namun, kekuatan Argentina tidak hanya bertumpu pada Messi. Lautaro Martinez dan Julian Alvarez memberikan variasi serangan yang membuat lini depan La Albiceleste semakin sulit dihentikan.

Di sektor tengah, Alexis Mac Allister dan Enzo Fernandez tampil konsisten mengatur ritme permainan. Keduanya menjadi penghubung penting antara lini belakang dan lini serang sepanjang turnamen.