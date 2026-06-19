Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

JawaPos.com - Ada satu agen pemain yang begitu melekat dengan Persebaya Surabaya, yakni Gabriel Budi. Agen asli Surabaya ini banyak memasok pemain untuk Green Force. Tengok saja deretan pemain Persebaya dalam beberapa musim terakhir. Pada Liga 1 2024-2025, ada Slavko Damjanovic, M. Rashid, hingga Gilson Costa. Sementara itu, pada musim 2025-2026 jumlahnya jauh lebih banyak.

Francisco Rivera, Bruno Moreira, Milos Raickovic, Mihajlo Perovic, hingga Risto Mitrevski adalah di antaranya. Belum lagi ada pemain lokal. Budi juga menangani Kaded Raditya, termasuk rekrutan terbaru, Ramadhan Sananta.

Selain itu, beberapa pelatih Green Force juga berada di bawah naungan pria yang juga berkiprah sebagai agen basket profesional tersebut. Sebut saja Josep Gombau dan Paul Munster. Lalu, bagaimana Budi bisa begitu dekat dengan Persebaya?

“Sebagai agen, saya selalu menempatkan hubungan profesional dan kekeluargaan dengan klub, baik di Indonesia maupun di luar negeri,” kata Budi kepada Jawa Pos.

Ia mengaku tidak memiliki perasaan khusus terhadap Persebaya. “Sebagai orang asli Surabaya, tentu saya mempunyai kecintaan terhadap Persebaya Surabaya. Namun, saya tetap harus profesional, karena sebagai agen, saya harus netral,” tambahnya.

Apalagi, selama bekerja sama dengan Persebaya, Budi mengaku tidak pernah menemui kendala. “Selama ini, Persebaya Surabaya sebagai klub profesional selalu berjalan dengan proses sesuai koridor dan aturan yang berlaku dalam sepak bola,” ungkapnya.

Lalu, apakah ada pemain yang membuat Budi cukup puas dengan performanya selama membela Persebaya?

Ia menyebut beberapa nama yang dianggap spesial.

“Seperti lima pemain pertama di Persebaya, yaitu Michael Cvetkovski, Mario Karlovic, dan Goran Gancev. Mereka adalah generasi Persebaya 1927,” bebernya.