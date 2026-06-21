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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 21 Juni 2026 | 14.25 WIB

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

Pemain Yordania siap hadapi Aljazair dalam laga krusial Grup J Piala Dunia 2026 yang diprediksi berlangsung sengit hingga menit akhir. (Instagram/@jordan.fa) - Image

Pemain Yordania siap hadapi Aljazair dalam laga krusial Grup J Piala Dunia 2026 yang diprediksi berlangsung sengit hingga menit akhir. (Instagram/@jordan.fa)

JawaPos.com — Yordania dan Aljazair sama-sama mengusung misi wajib menang saat bertemu pada matchday kedua Grup J Piala Dunia 2026 di San Francisco Bay Area Stadium, Selasa (23/6/2026) pukul 10.30 WIB.

Setelah sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka, duel ini berpotensi menentukan nasib kedua tim dalam persaingan menuju babak 16 besar.

Mengapa Laga Yordania vs Aljazair Sangat Krusial?

Yordania menghadapi Aljazair dalam kondisi tertekan setelah gagal meraih poin pada pertandingan pertama. Kekalahan 1-3 dari Austria membuat tim asuhan Jamal Sellami harus segera bangkit jika ingin menjaga peluang lolos.

Situasi serupa juga dialami Aljazair yang dihajar Argentina dengan skor 0-3. Hasil tersebut membuat tim besutan Vladimir Petkovic berada di dasar klasemen dan membutuhkan kemenangan untuk menghidupkan kembali harapan mereka.

Dengan format kompetisi yang ketat, kehilangan poin lagi bisa menjadi bencana bagi kedua tim.

Kekalahan akan membuat peluang lolos bergantung pada hasil pertandingan lain dan nyaris tidak menyisakan ruang kesalahan pada laga terakhir grup.

Tekanan besar ini diperkirakan membuat pertandingan berjalan lebih terbuka. Kedua tim membutuhkan kemenangan sehingga kemungkinan tampil lebih agresif dibanding laga pembuka.

Bisakah Yordania Memberi Kejutan?

Editor: Edi Yulianto
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