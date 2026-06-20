Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

JawaPos.com — Spanyol menghadapi Arab Saudi pada matchday kedua Grup H Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Minggu (21/6/2026) pukul 23.00 WIB.

La Roja mengincar kemenangan perdana demi membuka jalan ke babak 32 besar setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada laga pembuka.

Hasil kurang memuaskan di pertandingan pertama membuat tekanan mulai menghampiri tim asuhan Luis de la Fuente.

Meski masih mendominasi penguasaan bola, Spanyol dinilai belum mampu mengubah superioritas permainan menjadi gol.

Mengapa Laga Ini Sangat Penting bagi Spanyol? Spanyol membutuhkan tiga poin untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur tetap berada di tangan mereka sendiri. Tambahan satu angka saja berpotensi membuat situasi Grup H semakin rumit menjelang pertandingan terakhir.

Masalah utama La Roja sejauh ini berada di lini depan. Saat bermain imbang 0-0 melawan Cape Verde, mereka menguasai jalannya pertandingan tetapi gagal menemukan sentuhan akhir yang efektif.

Fenomena itu bukan kejadian satu kali. Dalam empat pertandingan terakhir sebelum menghadapi Arab Saudi, Spanyol tercatat dua kali bermain imbang tanpa gol, yakni saat menghadapi Mesir dan Cape Verde.

Lini tengah yang dihuni Rodri, Pedri, dan Fabian Ruiz tetap menjadi salah satu yang terbaik di turnamen. Namun dominasi tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi produktivitas gol yang tinggi.