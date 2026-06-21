Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

Kylian Mbappe menjadi andalan Prancis saat menghadapi Irak pada matchday kedua Grup I Piala Dunia 2026 di Philadelphia Stadium. (Instagram/@k.mbappe)
JawaPos.com — Prancis berpeluang besar meraih kemenangan kedua di Grup I Piala Dunia 2026 saat menghadapi Irak di Philadelphia Stadium, Selasa (23/6/2026) pukul 04.00 WIB.
Duel ini menjadi kesempatan Les Bleus mendekati tiket fase gugur setelah menang 3-1 atas Senegal, sementara Irak datang dengan tekanan besar usai kalah telak 1-4 dari Norwegia.
Mengapa Prancis Lebih Diunggulkan dalam Laga Ini?
Prancis datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 lewat kemenangan meyakinkan 3-1 atas Senegal.
Baca Juga:Bukan Kylian Mbappe atau Neymar, Rekor Gol Messi dan Ronaldo Justru Paling Sulit Ditumbangkan
Hasil tersebut memperpanjang tren positif tim asuhan Didier Deschamps yang juga menang atas Irlandia Utara, Kolombia, dan Brasil dalam beberapa bulan terakhir.
Kedalaman skuad menjadi keunggulan utama Les Bleus dibanding lawannya kali ini. Hampir di setiap lini, Prancis memiliki pemain berpengalaman yang tampil reguler di level tertinggi sepak bola Eropa.
Kehadiran pemain seperti Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, hingga Aurelien Tchouameni membuat keseimbangan permainan mereka tetap terjaga.
Baca Juga:Cetak Brace untuk Timnas Prancis, Kylian Mbappe Ungkap Mudahnya Kerja Sama dengan Michael Olise
Kombinasi tersebut membuat Prancis mampu mengontrol pertandingan sekaligus berbahaya saat melakukan transisi menyerang.
Produktivitas gol juga menjadi modal penting menjelang pertandingan di Philadelphia Stadium. Dalam lima laga terakhir, Prancis mencetak 12 gol atau rata-rata 2,4 gol per pertandingan.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa