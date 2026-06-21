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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 21 Juni 2026 | 14.59 WIB

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

Kylian Mbappe menjadi andalan Prancis saat menghadapi Irak pada matchday kedua Grup I Piala Dunia 2026 di Philadelphia Stadium. (Instagram/@k.mbappe) - Image

Kylian Mbappe menjadi andalan Prancis saat menghadapi Irak pada matchday kedua Grup I Piala Dunia 2026 di Philadelphia Stadium. (Instagram/@k.mbappe)

JawaPos.com — Prancis berpeluang besar meraih kemenangan kedua di Grup I Piala Dunia 2026 saat menghadapi Irak di Philadelphia Stadium, Selasa (23/6/2026) pukul 04.00 WIB.

Duel ini menjadi kesempatan Les Bleus mendekati tiket fase gugur setelah menang 3-1 atas Senegal, sementara Irak datang dengan tekanan besar usai kalah telak 1-4 dari Norwegia.

Mengapa Prancis Lebih Diunggulkan dalam Laga Ini?

Prancis datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 lewat kemenangan meyakinkan 3-1 atas Senegal.

Hasil tersebut memperpanjang tren positif tim asuhan Didier Deschamps yang juga menang atas Irlandia Utara, Kolombia, dan Brasil dalam beberapa bulan terakhir.

Kedalaman skuad menjadi keunggulan utama Les Bleus dibanding lawannya kali ini. Hampir di setiap lini, Prancis memiliki pemain berpengalaman yang tampil reguler di level tertinggi sepak bola Eropa.

Kehadiran pemain seperti Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, hingga Aurelien Tchouameni membuat keseimbangan permainan mereka tetap terjaga.

Kombinasi tersebut membuat Prancis mampu mengontrol pertandingan sekaligus berbahaya saat melakukan transisi menyerang.

Produktivitas gol juga menjadi modal penting menjelang pertandingan di Philadelphia Stadium. Dalam lima laga terakhir, Prancis mencetak 12 gol atau rata-rata 2,4 gol per pertandingan.

Editor: Edi Yulianto
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