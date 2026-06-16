iPhone 18 Reguler Kemungkinan Tak akan Diluncurkan Tahun Ini

JawaPos.com - Apple disebut akan mengubah pola 3 iPhone yang selama ini dilakukan secara bersamaan setiap musim gugur. Berdasarkan sejumlah laporan terbaru, model iPhone 18 reguler kemungkinan baru akan diperkenalkan pada awal 2027, sementara varian premium akan lebih dulu hadir pada paruh kedua 2026.

Selama bertahun-tahun, Apple konsisten merilis seluruh lini iPhone terbaru sekitar September. Namun, strategi tersebut tampaknya akan mengalami perubahan.

Seperti dilansir dari Macrumors, beberapa laporan sebelumnya menyebutkan bahwa Apple berencana menunda peluncuran model iPhone 18 standar hingga musim semi 2027, sementara model Pro akan tetap diperkenalkan sesuai jadwal pada akhir 2026.

Pada periode yang sama, Apple juga dikabarkan akan memperkenalkan iPhone lipat pertamanya.

Indikasi mengenai perubahan strategi tersebut semakin menguat setelah pernyataan yang disampaikan salah satu pemasok utama Apple, Largan Precision.

Dalam rapat umum pemegang saham tahunan perusahaan, Chairman Largan Precision Lin En-ping mengungkapkan bahwa salah satu pelanggan utama mereka dari Amerika Serikat menunda peluncuran produk baru hingga kuartal pertama 2027.

Akibatnya, pengadaan komponen bergeser ke akhir tahun dan diperkirakan akan meningkatkan utilisasi pabrik pada kuartal keempat.

Meski tidak menyebut nama pelanggan maupun produknya secara langsung, pernyataan tersebut menarik perhatian karena Largan Precision merupakan pemasok utama lensa kamera untuk iPhone.