Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

JawaPos.com — Mesir berpeluang besar meraih kemenangan perdana mereka di putaran final Piala Dunia saat menghadapi Selandia Baru pada matchday kedua Grup G Piala Dunia 2026 di BC Place, Vancouver, Senin (22/6/2026) pukul 08.00 WIB.

Duel ini krusial karena kedua tim sama-sama mengoleksi satu poin dan hasil pertandingan dapat menentukan langkah menuju babak 16 besar.

Bisakah Selandia Baru Melanjutkan Performa Menjanjikan?

Selandia Baru datang dengan kepercayaan diri setelah bermain imbang 2-2 melawan Iran pada laga pembuka.

Tim asuhan Darren Bazeley sempat dua kali unggul, tetapi gagal mempertahankan keunggulan hingga harus puas berbagi angka.

Penampilan tersebut tetap memberikan sinyal positif bagi All Whites.

Mereka tampil jauh lebih berani dibanding sejumlah laga uji coba sebelum turnamen meski catatan tanpa kemenangan kini bertambah menjadi 12 pertandingan beruntun.

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Duet Chris Wood dan Elijah Just menjadi kekuatan utama di lini depan. Wood membuktikan kualitasnya dengan mencatat dua assist yang seluruhnya dikonversi menjadi gol oleh Just melalui skema serangan cepat yang efektif.