Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

Timnas Yordania. (Instagram/@jordan.fa)
JawaPos.com - Pertandingan antara Yordania dan Aljazair pada matchday kedua Grup J Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu laga paling menentukan dalam perjalanan kedua tim di fase grup.
Digelar di San Francisco Bay Area Stadium pada 23 Juni 2026, duel ini menghadirkan tekanan besar karena kedua negara sama-sama gagal meraih poin pada pertandingan pertama.
Situasi klasemen membuat pertandingan ini memiliki nilai yang jauh lebih besar dibanding sekadar perebutan tiga poin.
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Yordania dan Aljazair sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Hasil imbang pun belum tentu cukup menguntungkan, terlebih jika tim lain di grup kembali meraih hasil positif pada pertandingan yang berlangsung bersamaan.
Yordania datang ke laga ini dengan status tim debutan di Piala Dunia. Pengalaman pertama tampil di panggung terbesar sepak bola dunia memberikan tantangan tersendiri bagi skuad asuhan Jamal Sellami. Pada laga pembuka, mereka harus mengakui keunggulan Austria dengan skor 1-3.
Meski mampu mencetak gol dan sempat memberikan perlawanan, Yordania terlihat masih kesulitan menghadapi intensitas permainan lawan yang memiliki pengalaman lebih matang di level internasional.
Namun demikian, ada beberapa hal positif yang bisa menjadi modal Yordania. Tim ini memiliki semangat juang tinggi dan tidak mudah menyerah meski berada dalam tekanan.
Kehadiran Musa Al-Taamari sebagai pemain paling berpengalaman di lini depan memberikan harapan besar dalam membangun serangan. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta kreativitasnya menjadi senjata utama yang bisa merepotkan pertahanan lawan.
Selain Al-Taamari, Ali Olwan juga menjadi sosok penting yang patut diperhatikan. Ketajamannya di level internasional sudah terbukti dalam beberapa tahun terakhir. Gol yang dicetak ke gawang Austria menunjukkan bahwa Yordania masih memiliki daya ancam meski menghadapi lawan dengan kualitas yang lebih baik.
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