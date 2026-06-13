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Leni Setya Wati
Sabtu, 13 Juni 2026 | 21.44 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Minggu, 14 Juni 2026: Energi Positif Mengalir, Cinta dan Karier Sama-Sama Bersinar

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Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini menjadi salah satu hari yang penuh energi positif bagi Pisces.

Konjungsi Jupiter dan Venus terjadi di rumah ke-5, sektor yang berkaitan dengan cinta, kreativitas, kesenangan, dan ekspresi diri.

Sementara itu, Bulan bergerak melalui rumah ke-4 yang berhubungan dengan keluarga, kenyamanan emosional, dan kehidupan pribadi.

Kombinasi astrologi ini menciptakan suasana yang mendukung hubungan romantis dan aktivitas kreatif.

Baik Pisces yang masih lajang maupun yang telah memiliki pasangan berpeluang merasakan kedekatan emosional yang lebih dalam.

Selain itu, ide-ide kreatif yang muncul hari ini berpotensi memberikan hasil positif dalam pekerjaan maupun proyek pribadi.

Meski banyak aspek kehidupan menunjukkan perkembangan yang baik, kondisi stamina mungkin tidak berada pada titik terbaik.

Oleh karena itu, aktivitas fisik ringan seperti peregangan, yoga, atau olahraga di rumah lebih disarankan dibandingkan latihan yang terlalu berat.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan zodiak Pisces selengkapnya untuk hari Minggu, 14 Juni 2026.

Asmara Pisces

Kehidupan percintaan Pisces terlihat cukup menjanjikan. Jika seorang teman dekat menawarkan kesempatan untuk berkenalan dengan seseorang yang dianggap cocok, jangan ragu untuk memberikan kesempatan.

Hari ini menjadi waktu yang baik untuk membuka diri terhadap pengalaman baru dalam urusan hati. Anda mungkin akan terkejut dengan hubungan yang bisa terjalin dari pertemuan tersebut.

Bagi yang sudah memiliki pasangan, energi romantis yang kuat membantu mempererat hubungan dan menciptakan momen kebersamaan yang lebih hangat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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