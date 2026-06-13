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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 13 Juni 2026 | 19.32 WIB

Masa Sulit Berlalu, 4 Zodiak Ditakdirkan Bangkit Kembali dengan Kuat

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ilustrasi orang yang kuat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Hidup terkadang terasa sulit, menghadirkan tantangan dan kemunduran yang tak terduga.

Beberapa orang mungkin tetap kuat selama masa sulit dan bertahan, tetapi perjuangan sebenarnya adalah bangkit kembali dan terus maju.

Nah, menurut astrologi, beberapa zodiak akan bangkit setelah fase sulit dalam hidup.

Melansir timesindia, berikut empat zodiak yang akan bangkit kembali setelah menghadapi kemunduran yang berat.

1. Cancer

Cancer sering kali terjerumus ke dalam kesulitan yang mendalam, terutama ketika menyangkut keluarga dan emosi.

Namun, begitu mulai pulih, tidak ada yang bisa menghentikan mereka.

Setelah setiap fase sulit, mereka mendapatkan kembali kekuatan dan memprioritaskan keseimbangan emosional.

Setelah melewati masa sulit, mereka sering membangun hubungan yang lebih sehat dan menemukan potensi batinnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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