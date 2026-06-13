Ramalan Zodiak Aquarius Besok Minggu, 14 Juni 2026: Energi Positif Mengalir, Cinta dan Karier Sama-Sama Bersinar

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar) JawaPos.com - Hari ini, Aquarius mendapat dukungan kuat dari konjungsi Jupiter dan Venus yang berada di rumah ke-6, sektor yang berkaitan dengan kesehatan, rutinitas harian, pekerjaan, dan perawatan diri.

Sementara itu, Bulan bergerak melalui rumah ke-5 Gemini yang berhubungan dengan kreativitas, kesenangan, dan percintaan.

Pengaruh astrologi ini membuat Aquarius merasa lebih segar, percaya diri, dan mampu mengekspresikan diri dengan lebih bebas.

Anda akan memiliki energi yang cukup besar untuk menjalani berbagai aktivitas, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

Karena sektor kesehatan mendapatkan dukungan dari planet-planet yang menguntungkan, ini menjadi waktu yang tepat untuk lebih memperhatikan pola hidup.

Mengonsumsi makanan bergizi, beristirahat cukup, serta melakukan perawatan tubuh dapat memberikan dampak positif bagi kondisi fisik dan mental.

Selain itu, energi Bulan di rumah percintaan membuka peluang munculnya ketertarikan romantis yang menyenangkan.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap untuk kamu yang berzodiak Aquarius.

Asmara Aquarius

Kehidupan cinta Aquarius dipenuhi energi positif hari ini. Bagi yang masih lajang dan sedang dekat dengan seseorang, ada kemungkinan hubungan berkembang ke arah yang lebih serius.

Meski demikian, pastikan setiap keputusan dibuat dengan pertimbangan matang. Jangan terburu-buru hanya karena terbawa suasana.

Hubungan yang dibangun dengan dasar yang kuat akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan lama.