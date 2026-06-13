Ramalan Zodiak Capricorn Besok Minggu, 14 Juni 2026: Hubungan Semakin Harmonis, Peluang Investasi Terbuka

JawaPos.com - Hari ini, Capricorn mendapatkan pengaruh positif dari konjungsi Jupiter dan Venus yang berada di rumah ke-7, sektor yang berkaitan dengan kemitraan, hubungan asmara, serta kerja sama.
Energi ini menciptakan suasana yang lebih hangat dalam hubungan personal maupun profesional.
Bagi Capricorn yang masih lajang, peluang bertemu seseorang yang tulus dan memiliki visi yang sejalan cukup terbuka.
Sementara bagi yang sudah memiliki pasangan, hubungan akan dipenuhi rasa saling memahami, empati, dan ketertarikan yang semakin kuat.
Selain itu, hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk memulai kebiasaan atau rutinitas baru, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan keseimbangan hidup.
Pengaruh Bulan di Gemini memberikan perhatian lebih pada sistem saraf, sehingga aktivitas seperti latihan pernapasan, meditasi, atau relaksasi ringan dapat memberikan manfaat yang besar bagi tubuh dan pikiran.
Seperti dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap dari zodiak Capricorn pada Minggu, 14 Juni 2026.
Asmara Capricorn
Dalam hubungan percintaan, Anda mungkin menyadari pasangan sedang membutuhkan lebih banyak perhatian dan kepastian.
Meskipun sikap terlalu bergantung bukanlah hal yang Anda sukai, cobalah melihat situasi dari sudut pandang mereka.
Tunjukkan pengertian dan dukungan agar pasangan merasa lebih tenang. Sikap penuh perhatian hari ini dapat memperkuat kepercayaan dan keharmonisan hubungan.
Karier Capricorn
Capricorn dikenal sebagai sosok pekerja keras, dan hari ini semangat tersebut masih menjadi kekuatan utama Anda. Anda terus berusaha menjaga fokus serta motivasi demi mencapai target yang telah ditetapkan.
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