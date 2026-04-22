3 Weton yang Punya Keberuntungan Besar di Tahun 2026, Bisnis dan Karier Siap Melejit Sendirian

JawaPos.com - Dalam perhitungan kitab primbon Jawa, tahun 2026 diyakini akan jadi tahun yang penuh dengan kebaikan.

Tahun ini dianggap sebagai waktu yang terbaik untuk memulai banyak hal baru di mana proses dan hasilnya nanti diramalkan akan memberikan banyak dampak positif.

Pernikahan, karier, dan lain sebagainya diprediksi akan berjalan dengan penuh kelancaran dan memberikan banyak keberkahan.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan akan punya keberuntungan besar di tahun 2026 membuat bisnis dan karier akan melejit.

1. Weton Selasa Pon

Dalam perhitungan primbon Jawa, mereka yang lahir dengan weton Selasa Pon diyakini akan mendapatkan banyak limpahan kebaikan di tahun 2026.

Keberuntungan dikatakan akan selalu berada dekat dengan mereka sehingga banyak persoalan yang dihadapi menjadi lebih mudah untuk diselesaikan.

Di tahun 2026 ini, mereka akan mudah mencari jalan keluar dalam setiap kesulitan yang dihadapi.

Hal ini membuat mereka aman dan banyak terhindar dari berbagai macam kerugian yang tidak perlu.