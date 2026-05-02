10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

JawaPos.Com - Surabaya menawarkan banyak pilihan restoran yang cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai dari makan santai hingga acara bersama keluarga.

Kota ini memiliki beragam tempat makan dengan menu lengkap, mulai dari masakan khas Indonesia, seafood segar, hingga hidangan western yang modern.

Setiap restoran menghadirkan keunggulan tersendiri, baik dari segi rasa, suasana, maupun harga yang bisa disesuaikan dengan budget.

Popularitas restoran di Surabaya tidak lepas dari konsistensi kualitas makanan dan pelayanan yang baik.

Banyak tempat makan yang selalu ramai pengunjung karena mampu menyajikan hidangan lezat dengan porsi memuaskan.

Selain itu, lokasi yang strategis juga menjadi faktor penting yang membuat restoran mudah dijangkau oleh warga lokal maupun wisatawan.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh restoran paling populer di Surabaya dengan menu lengkap dan harga variatif yang layak untuk dicoba.

1. Layar Seafood

Layar Seafood merupakan salah satu restoran seafood paling populer di Surabaya.

Tempat ini menyajikan berbagai pilihan hidangan laut seperti kepiting saus padang, udang bakar, dan cumi goreng tepung.

Rasa yang dihasilkan kuat dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam.

Kuah dan sausnya kaya rempah dengan karakter gurih dan sedikit pedas.

Tekstur seafoodnya segar dengan tingkat kematangan yang pas saat disajikan.

Suasana tempatnya cukup nyaman dan sering dipilih untuk makan bersama keluarga.