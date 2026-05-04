Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

JawaPos.com - Wanita korban rudapaksa oleh temannya di Cipondoh, Kota Tangerang menjalani proses pemulihan trauma (trauma healing) di bawah pengawasan tenaga ahli. Langkah ini diambil untuk memastikan kondisi mental korban tetap stabil pasca kejadian tragis yang menimpanya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang melalui UPTD PPA memastikan korban tidak berjalan sendiri. Sejak laporan dibuat, serangkaian tindakan medis dan psikis telah diberikan.

Kepala UPTD PPA DP3AP2KB Kota Tangerang Titto Chairil Yustiadi mengungkapkan, pihaknya telah memberikan layanan komprehensif mulai dari aspek hukum hingga kesehatan mental.

"Untuk penanganan terhadap korban sudah kami lakukan pendampingan terkait pembuatan laporan polisi, pemeriksaan visum dan saat ini sedang kami lakukan konseling psikolog di UPTD PPA," ujar Titto kepada JawaPos.com, Senin (4/5).

Proses konseling ini sangat krusial, mengingat selain untuk memulihkan kondisi mental korban, hasilnya juga diperlukan sebagai bagian dari kelengkapan berkas penyidikan kepolisian.

Titto menjelaskan bahwa agenda trauma healing ini mulai diintensifkan hari ini. Meski mengalami guncangan hebat, korban saat ini tidak ditempatkan di rumah aman melainkan kembali ke lingkungan keluarga dengan pengawasan ketat.

"Konseling psikolog untuk pemulihan trauma dan kepentingan penyidikan. Dilakukan hari ini, didampingi keluarga, saat ini korban masih tinggal bersama keluarga," tambah Titto.

Polisi Buru Pelaku Ivan Di sisi lain, aparat kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap pelaku berinisial I alias Ivan. Pelaku diketahui sempat mengintimidasi korban menggunakan senjata tajam saat dimintai pertanggungjawaban.

Kanit PPA Polres Metro Tangerang Kota Suwito menegaskan, pihaknya berkomitmen penuh untuk menangkap pelaku yang telah teridentifikasi tersebut.