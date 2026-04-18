Siap-Siap Makmur! 4 Weton Ini Punya Aura Penarik Segala Kebaikan dan Keberuntungan Sepanjang Tahun 2026

JawaPos.com - Berdasarkan ramalan kitab primbon Jawa terbaru, tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun yang sangat spesial bagi beberapa weton tertentu.

Mereka yang masuk dalam daftar ini akan merasakan limpahan kenikmatan karena faktor keberuntungan yang sedang berada di titik tertinggi. Segala hal baik, mulai dari kesempatan berharga hingga rezeki materi, seolah-olah datang sendiri menghampiri mereka. Hal ini tentu berpotensi membuat kehidupan mereka jauh lebih makmur dan sejahtera.

Mengutip dari YouTube Primbon Cirebon, berikut adalah daftar weton yang diramalkan akan mencapai puncak kejayaan dan berhasil menarik segala kebaikan di tahun 2026:

1. Weton Minggu Legi

Orang yang lahir pada Minggu Legi dikenal punya watak yang tegas dan pengendalian diri yang hebat. Karena sifatnya ini, mereka gampang disukai banyak orang dan asyik dijadikan teman.

Kepribadian positif itu akhirnya membawa banyak keberuntungan, mulai dari dipercaya orang lain, terbuka lebar jalan rezeki, hingga datangnya berbagai peluang bagus dalam hidup.

2. Weton Selasa Pon

Dalam kepercayaan primbon Jawa, mereka yang lahir dengan weton Selasa Pon memiliki karakter pemberani.

Orang dengan weton ini dikenal punya jiwa pemimpin yang jujur dan adil. Banyak orang merasa senang dan beruntung bisa bekerja sama atau dipimpin oleh mereka.