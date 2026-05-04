15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

JawaPos.com - Kawasan sekitar Bandara Juanda Surabaya menyimpan banyak pilihan kuliner lezat yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari bebek goreng legendaris hingga rawon berkuah pekat yang kaya rempah.

Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan, konsep tempat, hingga suasana unik yang menjadikan pengalaman makan sebelum atau setelah penerbangan semakin berkesan.

Dari warung penyetan sederhana hingga restoran seafood bergaya gubug di atas kolam ikan, pilihan makan di kawasan Bandara Juanda sangat beragam untuk semua selera.

Dilansir dari laman Rumah123 dan Juragan Transport pada Senin (4/5), berikut sepuluh rekomendasi kuliner dekat Bandara Juanda Surabaya.

1. Bebek Sinjay

Cabang bebek legendaris asal Madura yang berlokasi dekat Bandara Juanda ini selalu dipadati pengunjung berkat cita rasa bebek gorengnya yang sangat empuk dan gurih.

Ciri khasnya adalah sajian sambal pencit atau mangga muda yang super pedas dan sangat segar sebagai pendamping yang membuat setiap suapan terasa sangat istimewa.

Kombinasi rasa antara bebek goreng gurih dan sambal pencit yang pedas segar menghasilkan perpaduan yang sangat unik dan selalu membuat pelanggannya ingin kembali lagi.

2. Bebek Goreng H. Slamet Juanda