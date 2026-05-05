12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

JawaPos.Com - Bandung dikenal sebagai kota kuliner dengan ragam hidangan khas yang selalu berhasil memikat selera, salah satunya adalah mie kocok.

Kuliner mie kocok memiliki ciri khas kuah kaldu sapi yang gurih, disajikan dengan mie kuning, kikil empuk, tauge segar, serta taburan bawang goreng dan seledri yang menambah aroma menggoda.

Sensasi hangat dari kuahnya membuat mie kocok menjadi pilihan favorit, terutama saat cuaca Bandung yang sejuk.

Keunikan mie kocok terletak pada proses penyajiannya, di mana mie dan bahan lainnya dikocok dalam air panas sebelum disajikan, sehingga menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan kuah yang menyatu sempurna.

Setiap tempat di Bandung memiliki racikan khas masing-masing, mulai dari kekuatan rasa kuah hingga pilihan isian yang beragam.

Dengan harga yang relatif terjangkau dan porsi yang mengenyangkan, mie kocok menjadi salah satu kuliner wajib saat berkunjung ke Bandung.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas mie kocok paling enak di Bandung yang wajib Anda coba.

1. Mie Kocok Mang Dadeng

Mie Kocok Mang Dadeng merupakan salah satu yang paling terkenal di Bandung dan sering menjadi tujuan utama pecinta kuliner khas Sunda.

Kuah kaldunya sangat gurih dengan karakter rasa yang kaya dan sedikit kental, berasal dari rebusan tulang sapi yang dimasak dalam waktu lama.

Kikil yang digunakan memiliki tekstur empuk, bersih, dan tidak berbau, sehingga nyaman dinikmati oleh semua kalangan.

Perpaduan mie kuning, tauge segar, dan taburan bawang goreng menciptakan rasa yang seimbang dan berlapis di setiap suapan.

Harga seporsi berkisar Rp30.000 hingga Rp45.000 dengan porsi yang cukup mengenyangkan.

Lokasinya berada di kawasan Jalan Banda yang strategis, mudah dijangkau, dan hampir selalu ramai terutama saat jam makan.