Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 5 Mei 2026 | 18.42 WIB

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

Kondisi mobil plat L milik rombongan Surabaya yang dilaporkan dirusak di kawasan Pantai Wedi Awu, Malang, Selasa (5/5) dini hari. (Instagram @kitabonek)

JawaPos.com–Kabar mobil berpelat L milik warga Surabaya dirusak di kawasan Pantai Wedi Awu, Malang, Selasa (5/5), memicu kekhawatiran publik setelah fanbase Bonek melaporkan dugaan penyerangan oleh sekitar 300 orang. Polres Malang langsung turun ke lokasi, melakukan pengamanan dan penyelidikan untuk memastikan kronologi serta dampak insiden tersebut.

Informasi awal beredar dari akun fanbase yang mengaku menerima laporan terkait insiden dini hari tersebut. Narasi yang muncul langsung menarik perhatian karena menyebut jumlah massa besar dan lokasi yang cukup spesifik di wilayah Malang selatan.

Apa yang Terjadi di Pantai Wedi Awu Malang?

Insiden disebut terjadi sekitar pukul 03.00 dini hari dengan sasaran kendaraan milik rombongan asal Surabaya yang sedang menggelar gathering. Berdasar laporan yang dibagikan akun @kitabonek, kendaraan tersebut merupakan mobil rental yang digunakan untuk acara komunitas.

”Untuk warga Surabaya berhati-hati. Mimin dapat laporan hari ini,” tulis akun tersebut membuka informasi yang kemudian viral di media sosial.

”Kendaraan yang di rusak milik teman-teman komunitas di Surabaya yang mengadakan gathering di villa sekitaran Pantai Wedi Awu,” sebut laporan itu.

Narasi semakin menguat saat disebutkan jumlah pelaku mencapai ratusan orang. ”Korban menginfokan kalau pengrusakan jam 03.00 dini hari dan dilakukan oleh 300 orang,” lanjut unggahan tersebut.

Angka 300 orang ini menjadi perhatian utama karena menunjukkan skala kejadian yang besar. Namun hingga saat ini, detail valid terkait jumlah pelaku masih dalam proses verifikasi pihak kepolisian.

Bagaimana Respons Polres Malang?

Polres Malang merespons cepat laporan tersebut dengan langsung mendatangi lokasi kejadian. Dalam pernyataan resminya melalui media sosial, pihak kepolisian memastikan situasi sudah dalam penanganan.

”Terima kasih informasinya, Min. Saat ini Kepolisian telah berada di lokasi dan melakukan pengamanan serta penyelidikan lebih lanjut,” tulis akun resmi @polresmalang_polisiadem.

