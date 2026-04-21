3 Weton yang Rezekinya Lapang di Tahun 2026, Keuangannya Stabil sampai Susah Kena Masalah Ekonomi

Weton yang diramalkan rezekinya akan lapang di tahun 2026 hingga keuangannya stabil dan susah mendapatkan masalah ekonomi. (dok: freepik)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan primbon Jawa, semua kebaikan datang dan pergi karena serangkaian alasan.
Bila senantiasa berkelakuan baik, sangat mungkin peluang untuk mendapatkan keberkahan hidup menjadi lebih besar.
Bahkan saat keadaan berjalan penuh dengan ketidakpastian, keberkahan ini bisa menyelamatkan hidup dan memberikan kestabilan yang menentramkan.
Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan rezekinya akan lapang di tahun 2026 hingga keuangannya stabil dan susah mendapatkan masalah ekonomi.
1. Weton Kamis Legi
Weton Kamis Legi memiliki neptu 13 dan dalam kepercayaan primbon Jawa orang yang lahir dengan weton ini diyakini punya kecerdasan serta kreativitas.
Di tahun 2026 ini, mereka yang berweton satu ini diramalkan akan mendapatkan kelapangan rezeki.
Keuangan mereka diprediksi akan banyak mengalami peningkatan berkat serangkaian keuntungan yang bisa dipetik dalam menjalankan usaha.
Diyakini kemampuan mereka dalam membaca situasi pasar membuat mereka menjadi pengusaha sukses.
2. Weton Jumat Kliwon
