3 Weton yang Peroleh Keberkahan di Tahun 2026, Makin Banyak rezeki dan Kekayaannya Awet Bertahan hingga Waktu Lama

JawaPos.com - Sederet weton dalam perhitungan primbon Jawa dikatakan akan memperoleh keberuntungan di tahun 2026.

Banyak hal-hal baik diramalkan datang di tahun ini dan keberhasilannya bisa bertahan panjang, selama yang mereka bisa sanggup.

Meski begitu, keberkahan itu tidak ada yang bisa memperolehnya dengan cuma-cuma melainkan didapatkan sebab layak untuk menerima.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan akan peroleh keberkahan di tahun 2026 hingga membuat banyak rezeki dan kekayaan awet bertahan hingga waktu lama.

1. Weton Rabu Pon

Dalam kitab primbon Jawa, weton Rabu Pon merupakan weton yang mempunyai jumlah neptu 14.

Sering kali mereka yang berweton satu ini memiliki karakter yang kuat sehingga cocok untuk menjadi pemimpin.

Di tahun 2026 ini, mereka yang berweton satu ini diramalkan akan memperoleh serangkaian keberkahan, salah satunya terkait dengan jabatan.

Apa yang didapatkannya itu juga bisa bertahan lama, selama mereka bisa menjadi pemimpin yang baik bagi banyak orang.