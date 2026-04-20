3 Weton yang Peroleh Keberkahan di Tahun 2026, Makin Banyak rezeki dan Kekayaannya Awet Bertahan hingga Waktu Lama

Weton yang diramalkan kekayaannya meningkat pesat di tahun 2026 dari orang biasa sampai tajir melintir. (dok: freepik)
JawaPos.com - Sederet weton dalam perhitungan primbon Jawa dikatakan akan memperoleh keberuntungan di tahun 2026.
Banyak hal-hal baik diramalkan datang di tahun ini dan keberhasilannya bisa bertahan panjang, selama yang mereka bisa sanggup.
Meski begitu, keberkahan itu tidak ada yang bisa memperolehnya dengan cuma-cuma melainkan didapatkan sebab layak untuk menerima.
Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan akan peroleh keberkahan di tahun 2026 hingga membuat banyak rezeki dan kekayaan awet bertahan hingga waktu lama.
1. Weton Rabu Pon
Dalam kitab primbon Jawa, weton Rabu Pon merupakan weton yang mempunyai jumlah neptu 14.
Sering kali mereka yang berweton satu ini memiliki karakter yang kuat sehingga cocok untuk menjadi pemimpin.
Di tahun 2026 ini, mereka yang berweton satu ini diramalkan akan memperoleh serangkaian keberkahan, salah satunya terkait dengan jabatan.
Apa yang didapatkannya itu juga bisa bertahan lama, selama mereka bisa menjadi pemimpin yang baik bagi banyak orang.
2. Weton Jumat Kliwon
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik