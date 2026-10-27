PS5 kini Dapat Mainkan Game PC dari Steam secara Langsung

Konsol PlayStation 5 (PS5) kini mulai bisa digunakan untuk memainkan sejumlah game PC dari Steam secara langsung. (Istimewa)
JawaPos.com - Konsol PlayStation 5 (PS5) kini mulai bisa digunakan untuk memainkan sejumlah game PC dari Steam secara langsung. Kemampuan ini hadir melalui sejumlah proyek eksperimental yang memungkinkan game Windows berjalan menggunakan perangkat keras PS5, tanpa perlu mengandalkan Remote Play maupun layanan cloud gaming.
Seperti dilansir dari VideoCardz, Selasa (27/10), salah satu demonstrasi terbaru dibagikan oleh pengguna X dengan akun v7dt1. Dalam unggahannya, ia memperlihatkan Steam yang berhasil dijalankan di PS5 hingga menampilkan antarmuka pengguna. Game yang dimainkan juga diunduh dari Steam dan dijalankan langsung melalui konsol tersebut.
Meski demikian, prosesnya belum sepenuhnya berjalan mulus. Pengguna tersebut mengungkapkan bahwa game yang dicobanya pada akhirnya mengalami crash. Hingga kini, perangkat lunak yang digunakan dalam demonstrasi itu belum dikonfirmasi secara pasti, meskipun diduga berkaitan dengan proyek Playden for PS5.
Playden merupakan salah satu proyek yang memungkinkan pengguna mengakses koleksi game Steam di PS5. Perangkat lunak ini mulai tersedia untuk publik pada awal Oktober dan memungkinkan pengguna masuk ke akun Steam, melihat koleksi game, mengunduh permainan, hingga menjalankannya langsung melalui konsol.
Berbeda dari metode yang mengharuskan pengguna memasang sistem operasi Linux terlebih dahulu, Playden memanfaatkan prospero-win, sebuah port Wine yang dikembangkan untuk PS5. Dengan pendekatan tersebut, aplikasi dapat dijalankan secara langsung dari layar utama konsol.
Dari sisi kompatibilitas, Playden mendukung Direct3D 8 hingga Direct3D 11 melalui DXVK. Sementara itu, game yang menggunakan Direct3D 12 mengandalkan VKD3D-Proton untuk menerjemahkan kebutuhan grafisnya.
Berdasarkan basis data kompatibilitas proyek tersebut, sejumlah game seperti Cyberpunk 2077, Hollow Knight, Cuphead, Portal 2, Dead Cells, dan Deep Rock Galactic dilaporkan sudah bisa dimainkan dalam kondisi tertentu.
Cyberpunk 2077, misalnya, telah diuji selama 13 menit menggunakan kontroler. Namun, belum ada data mengenai frame rate yang berhasil dicapai dalam pengujian tersebut. Artinya, kemampuan menjalankan game tidak serta-merta menjamin performa yang stabil atau pengalaman bermain yang optimal.
Pengembangan Playden juga masih berlangsung. Versi 0.6.0 yang dirilis pekan ini membawa sejumlah pembaruan, termasuk kemampuan mengimpor game Windows melalui penyimpanan USB atau FTP, dukungan keluaran gambar 120 Hz, serta tambahan pengaturan tampilan.
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