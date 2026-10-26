Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

Desire Doue menjadi salah satu tumpuan Paris Saint-Germain saat menjamu Lyon dalam perebutan puncak klasemen Ligue 1. (PSG)
JawaPos.com — Paris Saint-Germain diprediksi mengalahkan Lyon 2-1 di Parc des Princes pada pekan kedelapan Ligue 1, Minggu, untuk merebut puncak klasemen meski kehilangan sejumlah pemain penting akibat cedera.
Kedua tim mengoleksi 14 poin, tetapi Lyon berada di posisi pertama berkat keunggulan selisih gol atas Les Parisiens yang membayangi dari urutan kedua.
Pertemuan ini menjadi ujian bagi kedalaman skuad PSG setelah pertandingan Liga Champions melawan Barcelona meninggalkan persoalan kebugaran.
Di tengah momentum tujuh kemenangan beruntun pada seluruh kompetisi, Luis Enrique harus mencari komposisi terbaik agar laju timnya tetap terjaga.
Lyon datang membawa dua wajah berbeda setelah menang 2-1 atas Nice di liga, kemudian dihajar Hoffenheim 0-3 pada Liga Europa.
Perbedaan hasil tersebut membuat duel di Paris sekaligus menjadi kesempatan bagi tim tamu untuk membuktikan kekuatan mereka menghadapi tekanan.
PSG memiliki modal utama berupa konsistensi kemenangan dan produktivitas yang sedang meningkat menjelang pertandingan melawan Lyon.
Les Parisiens bukan sekadar menang, tetapi juga menunjukkan kemampuan membongkar pertahanan lawan-lawan kuat dalam beberapa pekan terakhir.
Manchester City dan Barcelona sama-sama mereka kalahkan dengan skor 4-2 pada Liga Champions.
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Jawa Pos
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