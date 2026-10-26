Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

JawaPos.com - Laga panas yang mempertemukan Galatasaray kontra Fenerbahce akan tersaji pada pekan kesembilan Liga Turki 2026/2027. Duel bertajuk Derbi Istanbul tersebut dijadwalkan berlangsung di RAMS Park, Istanbul, Turki, Selasa (27/10/2026) pukul 01.30 WIB.

Tuan rumah Galatasaray datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan 4-2 atas Lille dalam lanjutan fase Liga Champions 2026/2027. Hasil tersebut menjadi respons penting bagi tim asuhan Okan Buruk setelah sebelumnya menelan kekalahan telak 1-4 dari Barcelona di kandang sendiri.

Performa skuad Aslanlar - julukan Galatasaray - di kompetisi domestik juga cukup konsisten. Mereka menempati posisi kedua pada papan klasemen sementara dengan koleksi 19 poin, terpaut satu angka dari Amed Sportif yang berada di puncak dan unggul tiga angka atas Fenerbahce di posisi ketiga.

Dengan kata lain, pertandingan Derby Istanbul ini menjadi laga penting bagi kedua tim. Jika menang, Galatasaray akan mengkudeta Amed Sportif, sementara Fenerbahce bakal membuat persaingan papan atas kian panas andai berhasil mengamankan poin penuh dari RAMS Park.

Galatasaray memetik kemenangan pada pertandingan liga terakhir dengan menumbangkan Genclerbirligi 1-0. Kemenangan tersebut tentu meningkatkan kepercayaan diri Victor Osimhen cs menjelang Derbi Istanbul.

Skuad Aslanlar kini berpeluang mencatatkan tiga kemenangan beruntun di Liga Turki jika berhasil menumbangkan Fenerbahce di Derby Istanbul. Lebih dari itu, pasukan Okan Buruk juga akan memperkokoh posisi dalam persaingan perebutan gelar juara.

Meski demikian, Galatasaray tetap harus mewaspadai kekuatan lini serang Fenerbahce. Tim berjuluk Yellow Canaries tersebut tercatat sebagai klub paling produktif di Liga Turki musim ini dengan koleksi 22 gol dari delapan pertandingan.

Fenerbahce juga sedang berada dalam performa apik setelah meraih tiga kemenangan beruntun di kompetisi domestik. Armada Ismail Kartal itu bahkan mencetak total 14 gol dalam kemenangan atas Eyupspor, Rizespor, dan Alanyaspor, sekaligus tidak kebobolan dalam empat pertandingan liga terakhir.