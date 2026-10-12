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Nanda Prayoga
Selasa, 13 Oktober 2026 | 02.33 WIB

PS5 Pro Terancam Langka hingga 2027 Menjelang Peluncuran GTA 6, Ini Penyebabya

Ilustrasi Sony PlayStation 5 Pro. (Sony)

JawaPos.com - Sony dikabarkan menghadapi kendala pasokan PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) di tengah tingginya permintaan konsol tersebut menjelang peluncuran Grand Theft Auto 6 (GTA 6).

Kondisi ini diperkirakan membuat stok PS5 Pro di sejumlah toko ritel tetap terbatas hingga 2027. Seperti dilansir dari Engadget, laporan media gim Jerman, Playfront, menyebut Sony telah memberitahu mitra distribusinya bahwa kendala pasokan sementara dan tingginya permintaan masih akan membatasi ketersediaan konsol di pasaran hingga tahun depan.

PS5 Pro pertama kali diluncurkan pada November 2024 dengan peningkatan GPU, teknologi ray tracing, memori penyimpanan 2 TB, serta fitur upscaling berbasis kecerdasan buatan (AI). Konsol ini dirancang untuk menghadirkan kualitas visual lebih tajam dan performa permainan yang lebih baik.

Namun, terbatasnya stok membuat harga PS5 Pro di pasar penjualan kembali (resale) melonjak. Salah satu penjual di Best Buy bahkan dilaporkan memasang harga USD 1.539, jauh di atas harga ritel resmi yang disebutkan dalam laporan tersebut.

Situasi ini menjadi perhatian menjelang peluncuran GTA 6 yang dijadwalkan pada 19 November 2026. Gim besutan Rockstar Games itu diperkirakan mendorong lebih banyak gamer membeli konsol untuk mendapatkan pengalaman bermain dengan kualitas visual optimal.

Di sisi lain, belum ada kepastian bahwa GTA 6 akan memanfaatkan seluruh kemampuan PS5 Pro. Meski gim tersebut dikaitkan dengan label PS5 Pro Enhanced, Sony dan Rockstar belum mengungkapkan secara terperinci peningkatan performa yang akan ditawarkan pada konsol tersebut.

Rumor mengenai dukungan frame rate 60 fps juga masih menjadi perdebatan. Sejumlah pengamat menilai skala permainan GTA 6 yang luas dapat menyulitkan konsol mempertahankan performa tersebut. Sementara itu, cuplikan resmi gim sejauh ini ditampilkan menggunakan PS5 dengan frame rate 30 fps.

Kendala pasokan konsol juga tidak terlepas dari tekanan industri semikonduktor. Meningkatnya kebutuhan cip untuk pengembangan AI turut memicu persaingan mendapatkan komponen canggih, yang berpotensi berdampak pada produksi perangkat elektronik konsumen.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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