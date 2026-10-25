Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

Jokowi menunjukkan KTA PSI dalam Rakorda DPP PSI Kota Bandung pada Sabtu (26/9). (PSI)

JawaPos.com - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, dikabarkan akan mendeklarasikan diri menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berdasarkan informasi yang diperoleh JawaPos.com, deklarasi pergantian pucuk pimpinan parpol bergambar gajah tersebut, rencananya akan dilakukan pada awal November mendatang.

Dalam deklrasi tersebut, sejumlah tokoh-tokoh politik lain seperti Gubernur Jawa Barat, Dedi Muluyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) dikabarkan akan bergabung dari Partai Gerindra ke PSI. Nantinya, setelah resmi bergabung, KDM rencananya akan disandingkan dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkontestasi pada Pilpres 2029 mendatang.

Dikonfirmasi terkait adanya rumor pergantian pucuk pimpinan partainya, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron mengatakan, terdapat permintaan dari sejumlah kader di daerah yang mengusulkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum.

Atas usulan itu, ia pun menyampaikan langsung saat dirinya berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Rabu (21/10).

"Waktu ke Solo, saya menyampaikan aspirasi beberapa pengurus daerah," kata Bro Ron dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (25/10).

Bro Ron menyatakan, PSI sangat terbuka terhadap usulan setiap kader. Karena itu, usulan tersebut masih menjadi pembahasan di tingkat internal.

"Sebagai partai super terbuka, tentunya kami membebaskan kader untuk bersuara dan kita tampung untuk saat ini," tegasnya.

Meski demikian, Bro Ron menegaskan usulan agar Jokowi menjadi ketua umum PSI tidak sepenuhnya dapat terwujud. Ia menegaskan, saat ini pihaknya masih fokus untuk menyelesaikan struktur sampai tingkat desa dari Sabang sampai Merauke.

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"Belum tentu terwujud. Tergantung situasi politik external dan internal. Untuk saat ini masih fokus menyelesaikan struktur sampai tingkat desa dari Sabang sampai Merauke," ungkapnya.

Di lain pihak ketika ditanya soal kabar gabungnya KDM ke partainya dan akan diduetkan dengan Gibran pada Pilpres 2029 mendatang, Bro Roron langsung membantahnya.

"Kabar burung saja. Tidak pernah ada pertemuan dengan pimpinan PSI bahkan dibicarakan internal. KDM sudah berada di partai besar, partai pemenang dan sudah cocok disana," tukasnya.